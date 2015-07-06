Туран - игрок "Барселоны"

Турецкий хавбек мадридского "Атлетико" Арда Туран пополнил ряды "Барселоны". Доподлинно о сделке пока ничего неизвестно, но предполагается, что стоимость полузащитника составила 35 миллионов евро, а контракт заключен на пять лет.



Добавим, что ввиду запрета "Барселоне" регистрировать новых футболистов Туран не сможет выходить на поле в официальных матчах до января следующего года.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!