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    Туран - игрок "Барселоны"

    Турецкий хавбек мадридского "Атлетико" Арда Туран пополнил ряды "Барселоны". Доподлинно о сделке пока ничего неизвестно, но предполагается, что стоимость полузащитника составила 35 миллионов евро, а контракт заключен на пять лет.

    Добавим, что ввиду запрета "Барселоне" регистрировать новых футболистов Туран не сможет выходить на поле в официальных матчах до января следующего года.

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    Источник: Twitter

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    06.07.2015 22:34
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    Комментарии485
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      Рейтинг: +18

      Xavi 10 июля 2015, 13:45

      Добро пожаловать, Арда!

      1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 8 июля 2015, 20:05

      ему 28 лет и подписывать на 5 лет... смотрел обзор с ним... скорость у него не топовая... а будет еще меньше совсем скоро уже.

      0
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      Рейтинг: +193

      man_united red 8 июля 2015, 16:12

      «ПСЖ» ГОТОВ ЗАПЛАТИТЬ 250 МИЛЛИОНОВ ЕВРО ЗА МЕССИ

      Как сообщает «ПСЖ» не отказывается от идеи приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. За аргентинца парижане готовы выложить рекордные 250 миллионов евро. По данным источника, это может произойти в 2016 году — если по окончании срока действия контракта «ПСЖ» покинет Златан Ибрагимович.

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > man_united red 11 июля 2015, 12:57

      они же финансовый фэйрплэй нарушан одной покупкой

      0
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 7 июля 2015, 21:59

      barc-f
      а матч с Реалом важен для Барсы в политическом плане.

      А теперь скажи и напиши мне как переводиться во это словосочетание:Visca el Barca! Visca Catalunya!
      если ты болельщик Барселоны , а не фанат Реала?

      0
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      Рейтинг: +319

      киэнджин > AlexanderP622 7 июля 2015, 22:21

      как можно глорить за 5 команд сразу не понимаю таких..

      4
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      ...
      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > киэнджин 7 июля 2015, 22:56

      Я по моему уже говорил об этом ,что я не глор и не школота. А те команды которые я написал я им симпатизирую, а болею я за Барселону.
      А вот Челси и ещё пару команд и их болельщиков не признаю.

      0
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      Рейтинг: +26

      Матрассник 7 июля 2015, 20:13

      Удачи в Барсе! На повышение пойдет, замена Иньесте, надеюсь.

      1
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      Рейтинг: +33

      koleso25 7 июля 2015, 20:08




      Как сообщает AS, каталонская "Барселона" готова отдать своего новичка - турецкого атакующего полузащитника Арду Турана в турецкий "Галатасарай". Речь идет о 6-месячной аренде, чтобы футболист, который может быть заявлен за каталонцев только в январе, получал регулярную игровую практику. Правда, окончательно этот вариант будет решен только после выборов президента "Барселоны" 18-го июля.

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      Рейтинг: +74

      Ronaldo RM 7 июля 2015, 18:29

      «Это правда, что я буквально убит. Они могут называть меня трусом, неискренним, лицемером, да кем хотят, но они не знают каково это: быть мной. Знаю, звучит высокомерно, но я бы не хотел, чтобы кто-нибудь оказался на моем месте. Каждый мог шаг, каждый раз, когда я касаюсь мяча, я вынужден делать это идеально. Это пытка, я клянусь: я променял бы все мои рекорды на победу в Копа, чтобы моя страна просто была счастливой, потому что не смотря на то, какая на мне футболка, мое сердце всегда будет небесно-белым», - Лионель Месси

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > Ronaldo RM 7 июля 2015, 20:08

      Красиво сказал!

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      Рейтинг: +46

      lexatver > Ronaldo RM 7 июля 2015, 22:32

      Мда... Не завидую Месси или Рону! Все их действия рассматриваются всем миром под микроскопом и стоит один раз оступиться, то все...! все сразу забывают хорошее и начинают напоминать только о неудачах..

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      Рейтинг: +33

      koleso25 7 июля 2015, 18:09



      Как сообщает ESPN, мадридский "Реал" занят поисками центрального нападающего. По сведениям источника, Рафа Бенитес намерен попросить руководство купить форварда "Манчестер Юнайтед" Робина Ван Перси.

      Ранее сообщалось, что МЮ отпустит Ван Перси за 18 миллионов евро.

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      Рейтинг: +33

      koleso25 7 июля 2015, 18:08

      Форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в «Реале», сообщает испанское издание Sport

      По информации издания, на выходных президент «Реала» Флорентино Перес встречался с представителем «ПСЖ» и высказал интерес к шведскому нападающему.

      Ибрагимович, скорее всего, покинет «ПСЖ» в следующем сезоне из-за того, что он не принял условия, предложенные ему в новом контракте.

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      Рейтинг: +23

      Toxa 87 7 июля 2015, 16:41

      хорошее усиление)

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