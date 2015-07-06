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    Кобелев провел переговоры с Кержаковым

    Спортивный директором московского "Динамо" Андрей Кобелев провел предварительные переговоры с нападающим "Зенита" Александром Кержаковым, целью которых является подписание игрока сборной России. После них стало ясно, что форвард не против снова оказаться в Москве. Но "Зенит" готов отдать Кержакова бело-голубым только в случае получения солидной компенсации, которую "Динамо" трудно предоставить ввиду нахождения под жестким контролем финансовых органов УЕФА. Но не исключено, что компромисс в конечном итоге между клубами будет найден.

    Добавим, что желание заполучить нападающего уже изъявили самарские "Крылья Советов", готовые взять его в бесплатную аренду. Санкт-петербургский клуб, как предполагается, готов принять такое предложение.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    06.07.2015 21:32
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +75

      Tommy Lee 7 июля 2015, 09:38

      Кобелев же уже сказал, что не было никаких переговоров.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      Антоний Веспасианов 7 июля 2015, 06:54

      На возраст посмотрите

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 7 июля 2015, 05:14

      не подтверждается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11222

      alp 6 июля 2015, 23:01

      НАдо чтобы Саня с Андрюхой вместе играли. и чтоб ы 2-х играх баушу накидали полную авоську

      2
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      ...
      Рейтинг: +75

      Tommy Lee > alp 7 июля 2015, 09:36

      Аршавин считай уже в Кубани.

      0
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      Рейтинг: +10

      dron84 6 июля 2015, 22:59

      Лучше бы Андрюшку главным тренером назначили вместо этого усача!

      0
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle > dron84 7 июля 2015, 02:57

      Андрея Николаевича Главным тренером.а Сергеия Силкина в спортивные директора!

      1
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 6 июля 2015, 22:48

      Провел переговоры... Они ведь даже играли вместе. Созвонились и поговорили. Вот и все переговоры. Переговоры Зенит будет вести. Договорятся - хорошо, не договорятся - другой игрок будет играть.

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 6 июля 2015, 22:42

      Кобелев отличный человек - но из клуба, прямой ему противоположности.

      0
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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 6 июля 2015, 22:29

      Нам надо вернуть Спалетти , при нем в зените были россияне !

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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 6 июля 2015, 22:26

      Спортивный директор Динамо Андрей Кобелев в интервью корреспонденту опроверг информацию о том, что он провел переговоры с нападающим зенита Александром Кержаков.
      — Нет, никаких переговоров с Кержаковым не было, — сказал Кобелев. — И я, и Станислав Саламович (Черчесов) понимаем, что Динамо нужен нападающий. Кандидатов много, работа идет.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > Красно Синий воин 6 июля 2015, 22:43

      у вас кокококорин есть - с ним и играйте.

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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 6 июля 2015, 22:24

      Зря Боаш отдает Кержакова , он бы много пользы принес Зениту !

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