Флорентино Перес встречался с представителями ПСЖ

Бред полнейший. Роналду за такую сумму играть нигде никогда не будет.
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес на выходных летал в Катар, где встречался с представителями ПСЖ. France Football сообщает, что стороны могли обсудить возможный трансфер форварда "Реала" Криштиану Роналду.
Напомним, что УЕФА снял с парижан ограничения по трансферам, которые ранее были наложены из-за нарушений ФФП. Роналду может заменить в составе ПСЖ шведа Златана Ибрагимовича, а хозяева парижского клуба готовы платить португальцу 18 млн. евро в год.