Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Флорентино Перес встречался с представителями ПСЖ

    Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес на выходных летал в Катар, где встречался с представителями ПСЖ. France Football сообщает, что стороны могли обсудить возможный трансфер форварда "Реала" Криштиану Роналду.

    Напомним, что УЕФА снял с парижан ограничения по трансферам, которые ранее были наложены из-за нарушений ФФП. Роналду может заменить в составе ПСЖ шведа Златана Ибрагимовича, а хозяева парижского клуба готовы платить португальцу 18 млн. евро в год.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2015 06:38
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 7 июля 2015, 01:58

      Бред полнейший. Роналду за такую сумму играть нигде никогда не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      ZeuSS 6 июля 2015, 22:59

      Ибра хотел купить Реал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      рус фан 6 июля 2015, 20:03

      Перес в бане с шейхами пересекся и мерился там кое чем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Armyan4eG 6 июля 2015, 17:31

      Смешно...
      Базар точно не шел про Криштиану поскольку 18 лямов, учитывая налоги во Франции это копейки для португальца...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Armyan4eG 7 июля 2015, 01:57

      Бред полнейший. Роналду за такую сумму играть нигде никогда не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 17:13

      Самая интересная фаза трансферного окна...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      Сливки общества 6 июля 2015, 15:52

      Corriere dello Sport хочет видеть Ибрагимовича в «Милане». У газеты сразу два варианта по реализации задумки: или Ибрагимович играет в «ПСЖ» еще год, а летом переходит в «Милан» как свободный агент; или парижане разрывают контракт сейчас, а «Милан» выплачивает им 16 миллионов евро.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      Metz57100 6 июля 2015, 14:56

      Думаю поговорили про трансфер верратти

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      FCMU CR7 6 июля 2015, 12:48

      Не хотелось бы продавать Роналду.. Но с финансовой точки зрения,150 лямов за 30 летнего игрока-просто рай для любого президента.. Было бы отлично,если Перес вместо Видаля купил Верратти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      caravanbashi 6 июля 2015, 12:43

      Бредовая утка, Белоус вон тоже, хотел подписать Фигу в ФК "Москва" и обедал с ним в ресторане, а толку?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 6 июля 2015, 12:42

      могли обсудить, а могли и не обсудить...Может они трансфер Бенитеса в ПСЖ обсуждали

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11