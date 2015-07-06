Флорентино Перес встречался с представителями ПСЖ

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес на выходных летал в Катар, где встречался с представителями ПСЖ. France Football сообщает, что стороны могли обсудить возможный трансфер форварда "Реала" Криштиану Роналду.



Напомним, что УЕФА снял с парижан ограничения по трансферам, которые ранее были наложены из-за нарушений ФФП. Роналду может заменить в составе ПСЖ шведа Златана Ибрагимовича, а хозяева парижского клуба готовы платить португальцу 18 млн. евро в год.



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