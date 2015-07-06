Педро не перейдет в "Атлетико"

Правильно Педро думает ,в АПЛ ему нужно,там как раз скорость и проворность ценят,он полюбому найдет себя в Англии! Я-бы в принципе и не продавал-бы его,но просидит на лавке все оставшееся время.
Футболист испанской "Барселоны" Педро, несмотря на предложение мадридского "Атлетико", не пополнит стан "матрасников". Об этом заявил сам игрок, указавший, что если он и покинет каталонцев, то отправится только в другую страну. У нападающего уже есть предложения из-за рубежа, и выступать в Примере за любую другую команду он не намерен.
Серьезный интерес к Педро проявляет французский ПСЖ, а сам игрок хотел бы отправиться в Англию.
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