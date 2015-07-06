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    Педро не перейдет в "Атлетико"

    Футболист испанской "Барселоны" Педро, несмотря на предложение мадридского "Атлетико", не пополнит стан "матрасников". Об этом заявил сам игрок, указавший, что если он и покинет каталонцев, то отправится только в другую страну. У нападающего уже есть предложения из-за рубежа, и выступать в Примере за любую другую команду он не намерен.

    Серьезный интерес к Педро проявляет французский ПСЖ, а сам игрок хотел бы отправиться в Англию.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 01:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +20

      Chak-Norris 6 июля 2015, 20:18

      Правильно Педро думает ,в АПЛ ему нужно,там как раз скорость и проворность ценят,он полюбому найдет себя в Англии! Я-бы в принципе и не продавал-бы его,но просидит на лавке все оставшееся время.

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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 17:08

      Во французскую лигу ему надо.

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 6 июля 2015, 11:10

      В Мадрид не собирается...

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      Рейтинг: +59

      Хасан_05 6 июля 2015, 10:27

      Педро в Англию ?? Сообщите кто нибудь ему что его театральное актерство там не прокатит )

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 6 июля 2015, 08:09

      Для матрасов слабоват, в англии в середняках типа тотенхема и саутгемптона пригодится))

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      Рейтинг: +179

      Суmраk 05 6 июля 2015, 07:29

      Пока сотку не положит не уйдет .......

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 6 июля 2015, 06:34

      В "Арсенал"?

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      Рейтинг: +102

      лолос 6 июля 2015, 06:32

      В ПСЖ и "Атлетико" ему в основу тоже тяжело будет пробиться. Педро нужен средний клуб типа "Вильярреала" или "Малаги", там он сможет заявить о себе и попасть в ТОП-5 бомбардиров лиги.

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      Рейтинг: +1775

      piercman 6 июля 2015, 04:07

      с такой фамилией ему и уходить никуда не надо. он и клуб обрели друг друга. хотя, есть один неплохой вариант. спартак называется. там тож традиции))

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      Рейтинг: +403

      мама барсика-фуу 6 июля 2015, 01:25

      еще бы,ведь он не мужик!!вискас мой барсик,вискас мой ГОЛУБОЙ!!

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