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    Игрок "Ливерпуля" Альберто будет арендован "Депортиво"

    Нападающий английского "Ливерпуля" Луис Альберто завершает свой переход в стан испанского "Депортиво". Форвард пополнит команду из Ла-Коруньи на правах аренды. Уже сегодня Альберто пройдет медицинское обследование.

    Минувший сезон форвард провел также в аренде в "Малаге" и провел за "анчоусов" в Примере 15 матчей и забил 2 мяча.

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    Источник: ФК «Депортиво»

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    06.07.2015 00:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 6 июля 2015, 11:12

      Затянулась испанская командировка...

      0
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      Рейтинг: +488

      Чакир - UTD 6 июля 2015, 03:35

      На повышение пошёл. Чёрт пойми зачем он выступал за безтроыейников...

      4
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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 6 июля 2015, 00:43

      спас карьеру

      3
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      Рейтинг: +55

      My_Liverpool > The_BESTolo4b 6 июля 2015, 07:49

      Спаси свой мозг

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > My_Liverpool 6 июля 2015, 08:06

      У него его нет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 6 июля 2015, 00:42

      щас прибегут манки панки

      3
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      Рейтинг: +541

      Brendan Rodgers 6 июля 2015, 00:33

      И потом будет продан :)

      Нормально сегодня пакистанцев подорвал, теперь охрана пакистанцами,каждой ветки Ливерпуля обеспечена :))))

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      Рейтинг: +923

      БарсаДав > Brendan Rodgers 6 июля 2015, 07:12

      Балаболище. Двусловщик. Одень юбку!)

      0
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      Рейтинг: +541

      Brendan Rodgers > БарсаДав 6 июля 2015, 10:36

      И это мне говорит человек, которому вчера 100 раз указали на то, что он балабол, ты настолько скучен, что ты так надоел всем, что твой акк первый забанили :))балаболка ;)

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      Рейтинг: +923

      БарсаДав > Brendan Rodgers 6 июля 2015, 11:23

      Я тебя вчера макнул лицом в твою же лужу, как маленького щенка. Предоставил неоспоримые факты. А ты еще что-то вякаешь?
      У таких балаболов как ты совсем лица нет.

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      Рейтинг: +541

      Brendan Rodgers > БарсаДав 6 июля 2015, 12:06

      Ты,такой смешной)Макнул тебя вчера я,причем раз 5)Могу снова показать это)Унижения ты же не хочешь?)Тебе напомнить балабольство про Кьяера?)
      Или про то,как Стерлинг уделал Депая в Голден Бой?))

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      Рейтинг: +923

      БарсаДав > Brendan Rodgers 6 июля 2015, 13:54

      Ты страшный балабол. При чем тот, которого макнули своим подростковым прыщавым лицом в огромную лужу желтой жижи.
      Сначала пишешь что Дэпай шикарный игрок, потом после перехода его в МЮ, что он посредственность!
      Пустослов! Балабол! Рот - 3,14зда!

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      Рейтинг: +541

      Brendan Rodgers > БарсаДав 6 июля 2015, 14:56

      Ты от темы не отходи:)
      То что ты наложил в штаны со своим :"Кьяер не перешел в Ливерпуль из-за трофеев"

      Про Депая,для таких отсталых,как ты,объясню:)
      Игрок он отличный,но на данный момент посредственный,т.к,в серьезном чемпионате ничего не доказал,но игрок безусловно талантливый:))

      Просто ты очень тормознутый,поэтому и второй твой аккаунт скоро забанят:)

      Потому что балаболов на этом сайте и без тебя хватает:)

      Опущен:)Вновь и вновь:)
      Каждое твое сообщение вгоняет тебя в еще больший позор:)

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      Рейтинг: +923

      БарсаДав > Brendan Rodgers 6 июля 2015, 16:22

      Тебя ущерба уже вчера не только я, но и еще другие пользователи уличили в балабольстве, а ты все е успокаиваешься. Надо же быть таким дуренем. Ну хотя синдром дцп не излечим. Давай балабол не болей)

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      Рейтинг: +834

      Master Football 7 6 июля 2015, 00:31

      Однозначно,на повышение пошёл.

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