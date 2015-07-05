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    Джуджак нужен "Бешикташу"

    Турецкий "Бешикташ" всерьез заинтересован в приобретении футболиста московского "Динамо" Балажа Джуджака. Сообщается, что президент команды Фикрет Орман уже побывал в Москве и провел переговоры с представителями бело-голубых. Контракт венгра с российским клубом истекает в конце 2015-го года.

    Кроме того, "Бешикташ" намерен купить защитника "Динамо" Дугласа.

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    Источник: fanatik.com.tr

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    05.07.2015 23:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +593

      112910415 6 июля 2015, 18:56

      лишь бы не жадничали!

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      Рейтинг: +45

      GANIBAL_FOREVER 6 июля 2015, 18:15

      Джуджак игрок настроения,как по по мне надо продавать,ведь на его место есть старый жирков и бютнер.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:58

      Силком не удержишь...

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      Рейтинг: +114

      gentlewolf 6 июля 2015, 15:00

      Продать обоих.
      Джу слишком явно косит на сторону, хоть и игрок неплохой. Есть кому сыграть.
      Дуглас как стакан ногой раздавил - перестал быть игроком. Тоже есть комуц сыграть на его месте.
      С учетом фейр-плея - велкам!

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 6 июля 2015, 07:56

      Джуджаку уже лишь бы сбежать из рпл, хоть и в Бешикташ. Хотя, в Турции только климат теплее и все)

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      Рейтинг: +431

      brooks 5 июля 2015, 23:23

      И Джуджак уйдёт свободным агентом? Дааааа, куда динамо катится?

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > brooks 6 июля 2015, 11:47

      "заинтересован в ПРИОБРЕТЕНИИ футболиста"
      Хоть бы читать сначала научились.

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