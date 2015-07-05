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    "Вильярреал" хочет продлить аренду Черышева

    "Вильярреал" желает сохранить в своем составе российского полузащитника Дениса Черышева и сделал предложение мадридскому "Реалу", которому принадлежат права на игрока, продлить аренду еще на один сезон. Других предложений у "королевского клуба" пока нет, а новый наставник "сливочных" Рафаэль Бенитес в будущем сезоне не рассчитывает на Дениса.

    В минувшем сезоне Черышев являлся игроком основного состава "Вильярреала", в 26 матчах забив 4 мяча и сделав 9 результативных передач.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2015 10:41
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 13:00

      Можно было и выкупить права.

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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 5 июля 2015, 20:57

      хорошее развитие для Черышева.

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 20:27

      Будет и дальше играть...

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 5 июля 2015, 19:27

      Другого варианта похоже и нет.

      0
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 17:29

      Все от больного Переса зависит и от худеющего Бени, а так надо по-любому продлевать его.

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      Рейтинг: +579

      lange 5 июля 2015, 15:40

      "Вильярреал" - команда Черышева.

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 5 июля 2015, 15:19

      Это будет лучше для всех

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 5 июля 2015, 12:47

      Слишком часто травмируется Денис...

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      Рейтинг: +29

      KaSog Kerket 5 июля 2015, 12:46

      понравился значит,а так неплохо себя проявил в субмарине.

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      Рейтинг: +222

      удав 5 июля 2015, 12:37

      еще годик за вильяреал, а там может и куда получше предложение появится !

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