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    "Милан" пытается уговорить "Зенит" продать Витселя дешевле

    "Милан" не прекращает попыток приобрести бельгийского полузащитника "Зенита" Акселя Витселя. Итальянцы уже договорились с футболистом об условиях личного контракта, но "Зенит" не желает отпускать игрока менее чем за 40 млн. евро

    Витсель занимает важное место в тактических построениях наставника санкт-петербургского клуба Андре Виллаша-Боаша, поэтому договориться с "Зенитом" итальянцам будет очень нелегко. Вряд ли на берегах Невы согласятся расстаться со своим ведущим футболистом ниже этой суммы.
    Напомним, ранее была оглашена информация о том, что португальский наставник клуба уговорил своего соотечественнника полузащитника "Монако" Жоао Моутиньо перейти в "Зенит".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2015 10:11
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    Комментарии147
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 12:55

      И не надо Витселя, за такую сумму лучше можно найти.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 5 июля 2015, 22:36

      Не получится

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 21:19

      бесполезно

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 5 июля 2015, 20:55

      Милану лучше варианты поинтереснее поискать стоит.

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      Рейтинг: +662

      Triem 5 июля 2015, 20:35

      Зачем Милану этот посредственный игрок, который запомнился лишь своей прической?!

      0
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 5 июля 2015, 18:52

      Витсель стоит 10 лимонов, остальное - его собачки.

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 5 июля 2015, 17:43

      Это называется торговля

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 17:30

      За этого пешехода надо максимум десятку отваливать, другое дело Халкиньо - за него и все 15 можно дать))

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      Рейтинг: +662

      Triem > Макалай Калкин 5 июля 2015, 20:36

      15? Хм... Хотя может и не перебор! А так думаю 12 золотая цена!

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин > Triem 5 июля 2015, 21:56

      Я бы сказал...12,5, коллега. И не меньше!!)))

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      Рейтинг: +662

      Triem > Макалай Калкин 6 июля 2015, 07:29

      Ну, пожалуй так! Золотая середина найдена!)

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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 5 июля 2015, 17:05

      нищеброды, нет денег на него так берите игроков со всяких дженоа и кальяри

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      Рейтинг: +226

      рус фан 5 июля 2015, 16:46

      У Милана новый владелец олигарх у них сейчас денег куры не клюют, так что пусть платят по полной 35-40 млн и микрофон ваш.

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