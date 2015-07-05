"Милан" пытается уговорить "Зенит" продать Витселя дешевле

"Милан" не прекращает попыток приобрести бельгийского полузащитника "Зенита" Акселя Витселя. Итальянцы уже договорились с футболистом об условиях личного контракта, но "Зенит" не желает отпускать игрока менее чем за 40 млн. евро

Напомним, ранее была оглашена информация о том, что португальский наставник клуба уговорил своего соотечественнника полузащитника "Монако" Жоао Моутиньо перейти в "Зенит".