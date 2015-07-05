"Милан" пытается уговорить "Зенит" продать Витселя дешевле

И не надо Витселя, за такую сумму лучше можно найти.
"Милан" не прекращает попыток приобрести бельгийского полузащитника "Зенита" Акселя Витселя. Итальянцы уже договорились с футболистом об условиях личного контракта, но "Зенит" не желает отпускать игрока менее чем за 40 млн. евро
Витсель занимает важное место в тактических построениях наставника санкт-петербургского клуба Андре Виллаша-Боаша, поэтому договориться с "Зенитом" итальянцам будет очень нелегко. Вряд ли на берегах Невы согласятся расстаться со своим ведущим футболистом ниже этой суммы.
Напомним, ранее была оглашена информация о том, что португальский наставник клуба уговорил своего соотечественнника полузащитника "Монако" Жоао Моутиньо перейти в "Зенит".
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