Иньеста: "Не думаю, что "Реал" так просто отпустит Рамоса"

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста считает, что мадридский "Реал" не отпустит Серхио Рамоса в другую команду. "Всегда говорил, что Рамос является одним из лучших центральных защитников мира. Я не думаю, что такой великий клуб как "Реал" позволит ему уйти" - подчеркнул Иньеста в интервью испанской прессе.

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Ранее сообщалось, что Рамос принял принципиальное решение покинуть команду из-за ухудшихся отношений с президентом клуба Флорентино Пересом, не жалающем подписывать новый контракт с защитником с годовым окладом в 10 млн. евро. Главным претендентом на испанца считается "Манчестер Юнайтед", а сумма трансфера может составить 40 млн. евро.