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    Иньеста: "Не думаю, что "Реал" так просто отпустит Рамоса"

    Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста считает, что мадридский "Реал" не отпустит Серхио Рамоса в другую команду. "Всегда говорил, что Рамос является одним из лучших центральных защитников мира. Я не думаю, что такой великий клуб как "Реал" позволит ему уйти" - подчеркнул Иньеста в интервью испанской прессе.

    Ранее сообщалось, что Рамос принял принципиальное решение покинуть команду из-за ухудшихся отношений с президентом клуба Флорентино Пересом, не жалающем подписывать новый контракт с защитником с годовым окладом в 10 млн. евро. Главным претендентом на испанца считается "Манчестер Юнайтед", а сумма трансфера может составить 40 млн. евро.
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    Источник: AS

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    05.07.2015 07:19
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 12:37

      Рамос и сам не рад, наверное, уходить. Просто в обиде сказал все, что о чем, как говорится прикипело.

      0
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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN 5 июля 2015, 23:49

      логично иллюзионист рассуждает но рамосу может просто порядком надоел клуб каторый своих игроков любит только когда они побеждают.. в этом плане болелы англии лучшии в плане поддержки после каталуны конечно.. пересович конечно нам задачу просто облегчет по выбросу риала куда нить в сегунду.

      0
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 5 июля 2015, 17:49

      Серхио Рамос: «Я не веду ни с кем переговоры»
      Репортер телеканала Cuatro подловил Серхио Рамоса на пути на свадьбу одного из друзей в Севилье и спросил, как идут переговоры и собирается ли Серхио оставаться в «Реале» на следующий сезон.
      На первый вопрос Рамос ответил: «Я не веду ни с кем переговоры». Однако на второй вопрос об уходе он так и не ответил, ограничившись заявлением: «Все отлично».

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 17:46

      Конечно, непросто)) они еще нервишки ему потреплют, зато, когда он им в Лиге отгрузит трешку головой, Перец ногти себе откусит все))

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 5 июля 2015, 17:14

      Всё может быть

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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 5 июля 2015, 15:59

      Мю нужен отаменди а не рамос

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      Рейтинг: +81

      Aymir 5 июля 2015, 13:40

      а может отпустит .....даже Озилу ...Ди Марию отпустили

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 5 июля 2015, 10:43

      никто так не думает.

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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 5 июля 2015, 10:43

      Как знать, как знать
      От сливочного болота все можно ожидать)

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      Рейтинг: +146

      -Ванек- 5 июля 2015, 10:34

      с тащимого судьями манкомешка надо сливочным побольше сорвать бабла)

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