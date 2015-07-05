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    Огбонна может оказаться в "Вест Хэме"

    Защитник туринского "Ювентуса" Анжело Огбонна всерьез заинтересовал лондонский "Вест Хэм", информируют в Италии. Англичане уже готовы выложить за футболиста 10 миллионов евро, не считая бонусов. Напомним, что Огбонна находится на карандаше еще у ряда английских коллективов.

    В минувшей кампании "Серии А" игрок провел 25 матчей.

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    Источник: Tuttosport

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    05.07.2015 00:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 18:17

      А вот это усиленьице для молотобойцев не хилое будет, если заиграет в свою силу) может, даже.....на еврокубки посягнут))

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 5 июля 2015, 09:14

      Надо срочно прлдать Огбонну и по возможности расстаться с Барцальи и купить вместо них либо Бенатиа или же Абденнура

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 07:13

      Следят за ним многие...

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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:51

      Не пойдёт он туда.

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      Рейтинг: +260

      Воин трои 5 июля 2015, 01:58

      Предатель бежит дальше

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      Рейтинг: +51

      cska_moscow239 5 июля 2015, 00:38

      ювентус как обменный пункт

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