Саленко прокомментировал переход Коноплянки

Саленко- откуда его выкопали,от его ни кому не нужных пяти мячей,он корону на голову схватил,а потом еще в бузе на корабле принял участие
Бывший нападающий сборной России Олег Саленко прокомментировал переход Евгения Коноплянки в "Севилью":
- Думаю, Коноплянка сделал правильный выбор поехав в Испанию. В Англии больше надо бегать, бороться, а в Испании играют в футбол, у Евгения же есть и техника, и скорость. Считаю, что у Коноплянки будет возможность показать себя с наилучшей стороны.
Я когда приехал в свое время в Испанию тоже не знал языка, но главное - то что ты показываешь на футбольном поле. Конечно, от Евгения будут требовать многого, но, возможно, в Испании он будет забивать даже больше, чем в Украине.
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