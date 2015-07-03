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    Саленко прокомментировал переход Коноплянки

    Бывший нападающий сборной России Олег Саленко прокомментировал переход Евгения Коноплянки в "Севилью":

    - Думаю, Коноплянка сделал правильный выбор поехав в Испанию. В Англии больше надо бегать, бороться, а в Испании играют в футбол, у Евгения же есть и техника, и скорость. Считаю, что у Коноплянки будет возможность показать себя с наилучшей стороны.

    Что касается выбора "Севильи" . Эмери куда более мягкий тренер, чем Симеоне, к тому же аргентинец предпочитает жесткие схемы, поэтому считаю, что и здесь Евгений поступил правильно отказав "Атлетико".

    Я когда приехал в свое время в Испанию тоже не знал языка, но главное - то что ты показываешь на футбольном поле. Конечно, от Евгения будут требовать многого, но, возможно, в Испании он будет забивать даже больше, чем в Украине.

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    Источник: СПОРТ.UA

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    03.07.2015 14:13
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    Комментарии65
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      Рейтинг: +55

      LESTER68 5 июля 2015, 08:06

      Саленко- откуда его выкопали,от его ни кому не нужных пяти мячей,он корону на голову схватил,а потом еще в бузе на корабле принял участие

      0
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    • ...
      Рейтинг: +254

      KAFA2525 4 июля 2015, 13:56

      Да он везде будет никакой…

      0
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      Рейтинг: +2300

      моэм 4 июля 2015, 10:58

      Надо было в Атлетико,своих то не бьют,правда там много тафгаев которые здорово попадают по ногам,но это хорошо компенсирует неумение попадать по мячу.

      0
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      Рейтинг: +208

      Хосеп Гварделидзе 4 июля 2015, 09:43

      И тут ватники раскудахтались _))

      1
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      Рейтинг: +115

      berda2003 > Хосеп Гварделидзе 4 июля 2015, 09:58

      ты это о ком, хачик?

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 06:08

      Вполне складно описал.

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 19:55

      стартовая позиция хорошая

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 3 июля 2015, 18:48

      Согласен.

      0
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      Рейтинг: +96

      историк22 3 июля 2015, 17:23

      в еуропу поехал молодца!

      0
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      Рейтинг: +62

      astan4o 3 июля 2015, 16:44

      Не Коноплянка отказал, а Симеоне отказался от него в пользу Гайтана

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > astan4o 3 июля 2015, 22:18

      Вот именно!

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      Рейтинг: +183

      realmadrid92 3 июля 2015, 16:19

      Качественный игрок, который в сто раз лучше Алейша Видаля

      0
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      Рейтинг: +117

      nogganov_01 > realmadrid92 3 июля 2015, 17:34

      не суди игрока не знаю о его качестве, твоя конапля даже в палец Видлью не годится, где играет Видаль и где играл Коноплянко! умей правильно мыслить!

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      Рейтинг: +183

      realmadrid92 > nogganov_01 3 июля 2015, 18:11

      Оба играли в Финале ЛЕ. Один со слабой командой дошел до такого, другой с прошлогодним обладателем титула. Один бегал на левом краю, другой играл куда тренер поставит

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      Рейтинг: +117

      nogganov_01 > realmadrid92 3 июля 2015, 18:29

      увидим насколько крут этот игрок в новым сезоне!

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 > realmadrid92 3 июля 2015, 20:33

      один совершенно случайно туда попал - второй совершенно заслуженно.
      надеюсь, сам поймешь, где кто.

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      Рейтинг: +183

      realmadrid92 > nogganov_01 3 июля 2015, 21:58

      Увидим

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