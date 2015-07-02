Таски: «Предложения есть, но я не хочу покидать «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски заверил, что намерен продолжать выступления за красно-белых.



«У меня есть ряд предложений от других команд, но мой агент посоветовал не обращать на них никакого внимания. Да я и сам не хочу. Полностью доволен жизнью в России; доволен, что играю за «Спартак». Что-то менять не планирую. Меня звал в команду Валерий Карпин, его уже нет, но желания покидать красно-белых у меня все равно нет. Более того, я бы с удовольствием взял роль лидера в команде. Но, думаю, у нас есть хороший капитан, который полностью справляется со своими обязанностями. Мне кажется, что я становлюсь прежним – таким, каким был в «Штутгарте». Я вхожу во вкус и вижу хорошие перспективы. Появляется уверенность, что болельщики «Спартака» увидят того Таски, о котором слышали, но не видели», – сказал защитник.



«Спартак» откроет сезон 17 июля матчем с «Уфой».



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