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    Таски: «Предложения есть, но я не хочу покидать «Спартак»

    Защитник московского «Спартака» Сердар Таски заверил, что намерен продолжать выступления за красно-белых.

    «У меня есть ряд предложений от других команд, но мой агент посоветовал не обращать на них никакого внимания. Да я и сам не хочу. Полностью доволен жизнью в России; доволен, что играю за «Спартак». Что-то менять не планирую. Меня звал в команду Валерий Карпин, его уже нет, но желания покидать красно-белых у меня все равно нет. Более того, я бы с удовольствием взял роль лидера в команде. Но, думаю, у нас есть хороший капитан, который полностью справляется со своими обязанностями. Мне кажется, что я становлюсь прежним – таким, каким был в «Штутгарте». Я вхожу во вкус и вижу хорошие перспективы. Появляется уверенность, что болельщики «Спартака» увидят того Таски, о котором слышали, но не видели», – сказал защитник.

    «Спартак» откроет сезон 17 июля матчем с «Уфой».

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    Источник: Бобсоккер

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    02.07.2015 23:28
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    Комментарии (33)
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    красноярец
    1435897712
    давай оставайся 9 место возьмёшь со спартаком.
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    Сергей Саныч
    1435898666
    Все хотят быть лидером и капитаном. Но играть нормально как-то не хочется. Главное капитаном.
    Ответить
    1980СБГ
    1435900764
    а зачем куда то уходить на понижение зарплаты))правильно,промучайся в свинарнике ещё сезончик
    Ответить
    Воин трои
    1435905229
    [Соблюдайте правила] и дальше деньги из нефтяной бездонной сидя на лавке. Трофеи парни явно не нужны, а вот старость хочет обеспечить
    Ответить
    spilo
    1435906278
    вот и славно. Удачи в Спартаке!
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    смещной
    1435906983
    На самом деле номинально он по игровым качествам и уровню таланта не уступает тому же Гараю. К тому же, если бы года 4 - лет 5 назад кто-то бы сказал мне, что Сердар Таски будет за Спартак играть, я бы лишь посмеялся.
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    ABir
    1435929574
    И хорошо!
    Ответить
    112910415
    1435935632
    хм..надо оставлять
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    nahan
    1435976853
    Не хочет покидать тёплое местечко.
    Ответить
    ologreds
    1694997680
    numo434637
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