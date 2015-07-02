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    На стадионе "Црвены Звезды" нашли гранату

    Неординарное событие случилось сегодня в Сербии. На стадионе белградской "Црвены Звезды" в преддверии матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против казахстанского "Кайрата" обнаружили ручную гранату. Находка пребывала на крыше. По версии источника, это не что иное, как старая бомба. Руководители "Црвены Звезды" не прокомментировали инцидент, а в полиции заявили, что все необходимые меры безопасности перед игрой были приняты и о нахождении гранаты известно не было. Позднее МВД сообщило общественности, что бомба вывезена для безопасной утилизации.

    Встреча "Црвена Звезда" - "Кайрат" начнется сегодня в 21:45 по Москве.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2015 19:49
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +260

      Воин трои 3 июля 2015, 07:14

      Хорошо,что обошлось без людских жертв

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Дауль 3 июля 2015, 06:46

      ура!
      Црвена - Кайрат 0-2
      ждем ответки в Алматы
      дома победа также за желто-черными

      0
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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 3 июля 2015, 04:37

      Кайрат красавцы) 2-0!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +145

      artemka451 2 июля 2015, 21:35

      Удачи Сербам

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      No problem 2 июля 2015, 21:15

      Крышу невось забыли подшаманить. ...после бомбежек.
      В ответке накормим бешбармаком, зальем кумысом,
      Иии...дернем по братский, че не забыли что футбол это не только игра. ..но и братское уважение!
      А комменту че внизу ...ответ
      Лица кавказкой национальнойсти.....не стоит расизмом страдать. ...

      0
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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- 2 июля 2015, 20:34

      Вот куда летал Капелло!)

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      Ответить
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      Рейтинг: +712

      RIR68 2 июля 2015, 20:29

      всё логично. звезданутые друзья спартачям, а те специалисты по проносу и по крышам.

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      Рейтинг: +431

      brooks 2 июля 2015, 20:28

      Ого, уже квалификация в ЛЕ началась. А Краснодар с Рубином с какого числа стартуют, или они напрямую без квалификации?

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > brooks 2 июля 2015, 21:25

      Они стартуют с третьего раунда.
      Я, конечно, понимаю, что вы уже забываете о таком явлении, как спартак в еврокубках, но всё же неплохо интересоваться матчастью.

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      Рейтинг: +431

      brooks > Adler angriff 2 июля 2015, 22:11

      Спасибо за ответ, мой безклубный друг!

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      Рейтинг: +658

      Zivs 2 июля 2015, 20:22

      НИЧОСИ

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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 2 июля 2015, 20:18

      Красная звезда,деды ещё наверно оставили,так на всякий случай))).

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