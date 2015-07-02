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    Гараев: "У "Рубина" ставка на россиян"

    Генеральный директор казанского "Рубина" Айрат Гараев поделился своим мнением касательно последних новостей по поводу ужесточения лимита на легионеров в РФПЛ до схемы "6+5".

    "Это не станет проблемой для нас. В прошлом сезоне, бывало, у нас и по восемь россиян были на поле. А шесть - практически постоянно. У нас, я бы сказал, ставка на россиян. Поэтому ничуть не переживаем, что лимит, возможно, станет таким. Видимо, эта идея вынашивалась давно, раз ее озвучил лично господин Миллер. И это, считаю, продуманное решение. Но надо понимать, что без хороших легионеров все равно не обойтись, чтобы достойно выступать в еврокубках. Словом, у нас есть свое направление, и мы будем его придерживаться", - подытожил функционер.

    Напомним, что "Рубин" в будущем сезоне примет участие в Лиге Европы.

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    Источник: Р-Спорт

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    02.07.2015 19:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +767

      KBR-07 2 июля 2015, 21:12

      Давно не заходил на Рубиновые ветки,удачи в новом сезоне!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 2 июля 2015, 20:48

      Успехов в ЛЕ!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +923

      eaguar 2 июля 2015, 19:58

      Пусть сперва Зенит обезлимитится .

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