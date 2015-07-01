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    Рами переходит из "Милана" в "Севилью"

    "Севилья" достигла договоренности с "Миланом" о трансфере Адиля Рами. 29-летний защитник уже в самое ближайшее время должен пройти медицинский осмотр в испанском клубе, после чего должен быть подписан 4-летний контракт.

    Французский футболист с марокканскими корнями перешел в "Милан" в 2014 году, однако надолго в команде не задержался, проведя в минувшем сеоне 21 встречу в чемпионате, в 18 из которых выходил в основном составе.

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    Источник: ФК «Севилья»

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    01.07.2015 22:57
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 4 июля 2015, 03:11

      правельно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      f_live 2 июля 2015, 14:04

      По мне так лучший защитник который был в Милане и вообще его игра всегда мне очень нравилась еще со времен Лилля, а потом в Валенсии, удачи Адиль!

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 2 июля 2015, 11:57

      В "Севилье" заиграет

      1
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      Рейтинг: +662

      Triem 2 июля 2015, 10:21

      Ну, по крайней мере определился Милан с кем должен расстаться! Это тоже нужно проводить побыстрее!

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 2 июля 2015, 08:07

      Жаль... Надеюсь, хоть деньжат прилично за него россонери выручат.

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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 2 июля 2015, 07:21

      трансфер на трансфере
      рами с севилью
      бакка в асм

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      Рейтинг: +17

      umidbest8590 2 июля 2015, 02:01

      Удачи

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      Рейтинг: +24

      SevillaMax 2 июля 2015, 00:23

      Толковый защитник, но в любом случае с таким бюджетом и трансферной политикой Севилья клуб чисто ЛЕ (как это не прискорбно)... Чтобы купить классного защитника продали классного нападающего. Будем верить что Какута заиграет)

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      Рейтинг: +170

      Субъективное мнение 2 июля 2015, 00:02

      Эмери собирает "своих" людей из Валенсии, сначала Банега теперь Рами, who is next?!

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 1 июля 2015, 23:50

      не понятно кто останется то

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