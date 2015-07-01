Рами переходит из "Милана" в "Севилью"

"Севилья" достигла договоренности с "Миланом" о трансфере Адиля Рами. 29-летний защитник уже в самое ближайшее время должен пройти медицинский осмотр в испанском клубе, после чего должен быть подписан 4-летний контракт.

Французский футболист с марокканскими корнями перешел в "Милан" в 2014 году, однако надолго в команде не задержался, проведя в минувшем сеоне 21 встречу в чемпионате, в 18 из которых выходил в основном составе.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.