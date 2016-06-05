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Финляндия. Вейккауслига
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    Финляндия. Вейккауслига - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Финляндия. Вейккауслига 2024, 15 тур
    24 апреля, среда 19:00 СИК 3:3 ХИК
    Финляндия. Вейккауслига 2024, 3 тур
    21 апреля, воскресенье 18:30 Экенас 1:1 Оулу
    20 апреля, суббота 18:30 ВПС 3:1 Гнистан
    20 апреля, суббота 16:15 Лахти 1:1 Хака
    20 апреля, суббота 15:00 ХИК 2:1 Мариехамн
    19 апреля, пятница 18:00 СИК 1:0 Ильвес
    Финляндия. Вейккауслига 2024, 22 тур
    19 апреля, пятница 18:00 Интер 1:1 КуПС
    Финляндия. Вейккауслига 2024, 2 тур
    13 апреля, суббота 17:00 Мариехамн 2:2 КуПС
    13 апреля, суббота 14:00 Ильвес 3:2 Гнистан
    12 апреля, пятница 20:00 Интер 3:1 Оулу
    12 апреля, пятница 19:00 ВПС 1:1 СИК
    12 апреля, пятница 18:00 Хака 2:1 Экенас
    11 апреля, четверг 18:00 ХИК 4:0 Лахти
    Финляндия. Вейккауслига 2024, 1 тур
    6 апреля, суббота 19:00 КуПС 3:1 ХИК
    6 апреля, суббота 17:00 Ильвес 0:0 Лахти
    6 апреля, суббота 17:00 СИК 1:0 Оулу
    6 апреля, суббота 17:00 Мариехамн 3:2 Экенас
    6 апреля, суббота 17:00 Хака 1:1 ВПС
    6 апреля, суббота 15:00 Гнистан 2:1 Интер
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