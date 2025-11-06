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Дженоа
Даниэле Де Росси
Новости
Даниэле Де Росси - новости
Дженоа
Италия
24 июля 1983 (43)
Тренер
Статистика
Новости
Фото
Легендарный футболист «Ромы» возглавил «Дженоа»
2025.11.06 15:53
Сборную Италии будет тренировать чемпион мира 2006 года
2025.06.10 19:07
Фото
Экс-партнеры Пьянича по «Роме» отреагировали на презентацию новичка ЦСКА на белом коне
2024.09.27 18:52
5
«Рома» выбрала нового главного тренера
2024.09.18 15:00
«Рома» уволила Де Росси
2024.09.18 10:57
2
«Рома» объявила о продлении контракта с Де Росси
2024.06.25 20:39
Де Росси похвалил «Рому» за ничью с «Байером»
2024.05.10 08:13
Де Росси сказал, что потребуется от «Ромы» для победы над «Байером» и выхода в финал ЛЕ
2024.05.03 12:28
1
Де Росси рассказал о главном достижении «Ромы» в противостоянии с «Миланом»
2024.04.19 10:57
В «Роме» определились с будущим Де Росси на посту главного тренера
2024.04.18 12:12
Де Росси прокомментировал победу «Ромы» над «Миланом»
2024.04.12 09:45
Серия А. «Рома» победила «Верону» (2:1) в дебютном матче Де Росси, у Эль-Шаарави 2 ассиста
2024.01.20 21:58
1
Мостовой — о назначении Де Росси: «Поддерживаю, когда в тренеры выходят люди, которые всю жизнь провели в футболе»
2024.01.17 12:31
3
Уткин отреагировал на назначение Де Росси в «Рому»
2024.01.17 12:07
Де Росси прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ромы»
2024.01.16 19:46
«Рома» назначила нового тренера вместо Моуринью
2024.01.16 15:51
1
Главные новости
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
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Назван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
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В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
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В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
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