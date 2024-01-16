Де Росси прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ромы»

Новый главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси поделился впечатлениями в связи с назначением.

«Хочу поблагодарить семью Фридкин за доверие. Я буду отдавать все, что у меня есть внутри, чтобы противостоять вызовам, которые ждут нас. Не умею по-другому.

Эмоции от того, что я смогу сидеть на нашей скамейке запасных, неописуемы. Все знают, что значит для меня «Рома», но работа, которая ждет всех нас, уже началась.

У нас нет ни времени, ни выбора: нужно быть конкурентоспособными, бороться за наши цели и пытаться их достичь. Это единственные приоритеты, которые я и члены моего штаба поставили перед собой», – сказал де Росси.