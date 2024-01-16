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    • Де Росси прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ромы»

    Де Росси прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ромы»

    Новый главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси поделился впечатлениями в связи с назначением.

    «Хочу поблагодарить семью Фридкин за доверие. Я буду отдавать все, что у меня есть внутри, чтобы противостоять вызовам, которые ждут нас. Не умею по-другому.

    Эмоции от того, что я смогу сидеть на нашей скамейке запасных, неописуемы. Все знают, что значит для меня «Рома», но работа, которая ждет всех нас, уже началась.

    У нас нет ни времени, ни выбора: нужно быть конкурентоспособными, бороться за наши цели и пытаться их достичь. Это единственные приоритеты, которые я и члены моего штаба поставили перед собой», – сказал де Росси.

    • «Рома» идет на 9-м месте в Серии А после 20 туров.
    • Он сменил уволенного Жозе Моуринью. Контракт – до 30 июня 2024 года.
    • Тренерский опыт 40-летнего Де Росси – работа в СПАЛе и штабе Роберто Манчини в сборной Италии.
    • Будучи футболистом, он выступал за «Рому» с 2000 по 2019 год, провел 616 матчей и забил 63 гола.

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    Источник: сайт «Ромы»

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    Сегодня, 19:46
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