Де Росси прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ромы»

Новый главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси поделился впечатлениями в связи с назначением.
«Хочу поблагодарить семью Фридкин за доверие. Я буду отдавать все, что у меня есть внутри, чтобы противостоять вызовам, которые ждут нас. Не умею по-другому.
Эмоции от того, что я смогу сидеть на нашей скамейке запасных, неописуемы. Все знают, что значит для меня «Рома», но работа, которая ждет всех нас, уже началась.
У нас нет ни времени, ни выбора: нужно быть конкурентоспособными, бороться за наши цели и пытаться их достичь. Это единственные приоритеты, которые я и члены моего штаба поставили перед собой», – сказал де Росси.
- «Рома» идет на 9-м месте в Серии А после 20 туров.
- Он сменил уволенного Жозе Моуринью. Контракт – до 30 июня 2024 года.
- Тренерский опыт 40-летнего Де Росси – работа в СПАЛе и штабе Роберто Манчини в сборной Италии.
- Будучи футболистом, он выступал за «Рому» с 2000 по 2019 год, провел 616 матчей и забил 63 гола.