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    • Мостовой — о назначении Де Росси: «Поддерживаю, когда в тренеры выходят люди, которые всю жизнь провели в футболе»

    Мостовой — о назначении Де Росси: «Поддерживаю, когда в тренеры выходят люди, которые всю жизнь провели в футболе»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ромы» Даниэле Де Росси.

    «Ну, в целом, сложно пока что-то сказать. Одного убрали – другого назначили. В этом ничего такого нет.

    Если у него получится, то все болельщики «Ромы» будут в восторге, конечно. Не получится – ну что же поделать. У Пирло вот в «Юве» не получилось. Если у де Росси не получится, то будет то же самое.

    Это необратимый процесс. Так происходит в любой команде. Так что пока говорить рано.

    Я поддерживаю, когда бывшие игроки возглавляют клубы. Но это не принципиально. Самое главное, я поддерживаю, когда в тренеры выходят люди, которые всю жизнь провели в футболе.

    Вот это я всегда буду поддерживать. И буду ставить таких тренеров намного выше, чем тех, кто в футбол не играл», – сказал Мостовой.

    • В качестве игрока Де Росси провел в составе «Ромы» 616 матчей, дважды выиграл Кубок Италии и один раз взял Суперкубок страны.
    • В 2021 году он работал помощником Роберто Манчини в сборной Италии.
    • С октября 2022-го по февраль 2023 года Де Росси был главным тренером СПАЛ.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    Сегодня, 12:31
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
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    Жду, когда Промес будет тренировать срамтак. Всех всё варить научит. Даст отличный совет, как правильно порезать родственника. Парень опытный!
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