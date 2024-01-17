Мостовой — о назначении Де Росси: «Поддерживаю, когда в тренеры выходят люди, которые всю жизнь провели в футболе»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ромы» Даниэле Де Росси.

«Ну, в целом, сложно пока что-то сказать. Одного убрали – другого назначили. В этом ничего такого нет.

Если у него получится, то все болельщики «Ромы» будут в восторге, конечно. Не получится – ну что же поделать. У Пирло вот в «Юве» не получилось. Если у де Росси не получится, то будет то же самое.

Это необратимый процесс. Так происходит в любой команде. Так что пока говорить рано.

Я поддерживаю, когда бывшие игроки возглавляют клубы. Но это не принципиально. Самое главное, я поддерживаю, когда в тренеры выходят люди, которые всю жизнь провели в футболе.

Вот это я всегда буду поддерживать. И буду ставить таких тренеров намного выше, чем тех, кто в футбол не играл», – сказал Мостовой.