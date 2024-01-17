Уткин отреагировал на назначение Де Росси в «Рому»

Журналист и комментатор Василий Уткин поделился ожиданиями от работы нового главного тренера «Ромы» Даниэле Де Росси.
«Де Росси верностью «Роме» и верой в «Рому» заслужил чемпионство не меньше Бруно Конти и Франческо Тотти, но утешился двумя Кубками Италии и семью вторыми местами», – пишет коллега Романцов в концовке своего сентиментального текста о Даниэле.
Но дело в том, что Тотти вот не взялся. А Конти однажды принял «Рому» в провальном сезоне пятого года. У Бруно не было лицензии, но он вывел «Рому» в еврокубки через Кубок, и…
И пришел Спаллетти.
Вот и сейчас я бы не ждал от Де Росси откровений. Было бы красиво, если б он совершил для «Ромы» еще один подвиг и стал предтечей нового крутого периода, во главе с тем, о ком мы пока не догадываемся», – написал Уткин.
- 16 января «Рома» объявила, что Де Росси возглавит «Рому» вместо Жозе Моуринью.
- В качестве игрока Де Росси провел в составе «Ромы» 616 матчей, дважды выиграл Кубок Италии и один раз взял Суперкубок страны.
- В 2021 году он работал помощником Роберто Манчини в сборной Италии.
- С октября 2022-го по февраль 2023 года Де Росси был главным тренером СПАЛ.