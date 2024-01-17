Уткин отреагировал на назначение Де Росси в «Рому»

Журналист и комментатор Василий Уткин поделился ожиданиями от работы нового главного тренера «Ромы» Даниэле Де Росси.

«Де Росси верностью «Роме» и верой в «Рому» заслужил чемпионство не меньше Бруно Конти и Франческо Тотти, но утешился двумя Кубками Италии и семью вторыми местами», – пишет коллега Романцов в концовке своего сентиментального текста о Даниэле.

Но дело в том, что Тотти вот не взялся. А Конти однажды принял «Рому» в провальном сезоне пятого года. У Бруно не было лицензии, но он вывел «Рому» в еврокубки через Кубок, и…

И пришел Спаллетти.

Вот и сейчас я бы не ждал от Де Росси откровений. Было бы красиво, если б он совершил для «Ромы» еще один подвиг и стал предтечей нового крутого периода, во главе с тем, о ком мы пока не догадываемся», – написал Уткин.