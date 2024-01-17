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    Уткин отреагировал на назначение Де Росси в «Рому»

    Журналист и комментатор Василий Уткин поделился ожиданиями от работы нового главного тренера «Ромы» Даниэле Де Росси.

    «Де Росси верностью «Роме» и верой в «Рому» заслужил чемпионство не меньше Бруно Конти и Франческо Тотти, но утешился двумя Кубками Италии и семью вторыми местами», – пишет коллега Романцов в концовке своего сентиментального текста о Даниэле.

    Но дело в том, что Тотти вот не взялся. А Конти однажды принял «Рому» в провальном сезоне пятого года. У Бруно не было лицензии, но он вывел «Рому» в еврокубки через Кубок, и…

    И пришел Спаллетти.

    Вот и сейчас я бы не ждал от Де Росси откровений. Было бы красиво, если б он совершил для «Ромы» еще один подвиг и стал предтечей нового крутого периода, во главе с тем, о ком мы пока не догадываемся», – написал Уткин.

    • 16 января «Рома» объявила, что Де Росси возглавит «Рому» вместо Жозе Моуринью.
    • В качестве игрока Де Росси провел в составе «Ромы» 616 матчей, дважды выиграл Кубок Италии и один раз взял Суперкубок страны.
    • В 2021 году он работал помощником Роберто Манчини в сборной Италии.
    • С октября 2022-го по февраль 2023 года Де Росси был главным тренером СПАЛ.

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    Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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