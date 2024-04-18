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    • В «Роме» определились с будущим Де Росси на посту главного тренера

    В «Роме» определились с будущим Де Росси на посту главного тренера

    Стало известно, продолжит ли Даниэле Де Росси возглавлять «Рому».

    Клуб объявил, что 40-летний итальянец останется главным тренером в следующем сезоне.

    «Даниэле руководит командой с уважением и мужеством, а его глубокая вера в клуб действительно соответствует ценностям «Ромы», города и болельщиков.

    Мы продолжим работать вместе настолько усердно, насколько сможем, чтобы обеспечить будущее, которого заслуживают болельщики «Ромы».

    Мы очень рады, что строим долгосрочный проект с Даниэле», – говорится в официальном заявлении римлян.

    • 16 января Де Росси сменил уволенного Жозе Моуринью.
    • Под руководством нового тренера «Рома» провела 16 матчей: 10 побед, 4 ничьи, 2 поражения.

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    Источник: сайт «Ромы»

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