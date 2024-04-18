В «Роме» определились с будущим Де Росси на посту главного тренера

Стало известно, продолжит ли Даниэле Де Росси возглавлять «Рому».

Клуб объявил, что 40-летний итальянец останется главным тренером в следующем сезоне.

«Даниэле руководит командой с уважением и мужеством, а его глубокая вера в клуб действительно соответствует ценностям «Ромы», города и болельщиков.

Мы продолжим работать вместе настолько усердно, насколько сможем, чтобы обеспечить будущее, которого заслуживают болельщики «Ромы».

Мы очень рады, что строим долгосрочный проект с Даниэле», – говорится в официальном заявлении римлян.