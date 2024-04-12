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    Де Росси прокомментировал победу «Ромы» над «Миланом»

    Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси после первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Миланом» (1:0) выразил удовлетворение действиями своих подопечных.

    «Мы уверены в том, что делаем. Иногда совершаем ошибки, но мы знаем, что делаем, и я должен донести это игрокам.

    Игроки были великолепны, сегодня они приложили столько усилий. Менталитет, с которым мы играли, уверенность и спокойствие с мячом. Я очень доволен», – сказал де Росси Sky Sport.

    • Ответная встреча состоится 18 апреля в Риме.
    • В прошлом сезоне «Рома» дошла до финала турнира.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    12.04.2024 09:45
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