Де Росси прокомментировал победу «Ромы» над «Миланом»

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси после первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Миланом» (1:0) выразил удовлетворение действиями своих подопечных.

«Мы уверены в том, что делаем. Иногда совершаем ошибки, но мы знаем, что делаем, и я должен донести это игрокам.

Игроки были великолепны, сегодня они приложили столько усилий. Менталитет, с которым мы играли, уверенность и спокойствие с мячом. Я очень доволен», – сказал де Росси Sky Sport.