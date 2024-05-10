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    Де Росси похвалил «Рому» за ничью с «Байером»

    Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси подвел итоги ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Байером» (2:2).

    «Это было героическое выступление, но «Леверкузен» – очень сильная команда. Считаю, мы хорошо сыграли в обоих матчах, нам не хватило ударов по воротам, и иногда это может сыграть решающую роль, но ребята были невероятны.

    Всего два дня назад мы выкладывались до последней секунды в матче с «Ювентусом», а сегодня нам пришлось приложить невероятные физические и психологические усилия.

    Когда тебе удается отыграться со счета 0:2 и приблизиться к чуду, зная, что никто еще не побеждал их в этом сезоне, очень больно пропускать такой гол. Это больно.

    Мы должны продолжать, сохранять этот дух и играть в последних матчах сезона», – сказал де Росси Sky Sport Italia.

    • В первом матче «Байер» выиграл со счетом 2:0.
    • В прошлом году «Рома» дошла до финала Лиги Европы, а в позапрошлом – выиграла Лигу конференций.

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    Источник: Football Italia

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