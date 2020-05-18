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Владимир Эштреков
Новости
Владимир Эштреков - новости
Россия
16 мая 1947 (79)
Тренер
Статистика
Новости
Эштреков: «Общался с Семиным. У него есть силы и желание работать дальше»
2020.05.18 17:09
1
Эштреков – о чемпионской гонке в РПЛ: «У «Спартака» есть некоторое психологическое преимущество после победы в Кубке «Матч Премьер»
2019.02.03 11:44
18
Эштреков просит Кокорина не сбавлять оборотов
2017.10.23 09:15
1
Эштреков: «Не стоит пока говорить о кризисе у «Зенита»
2017.10.23 06:16
Эштреков: «Не стал бы заранее отдавать титул «Зениту», «Локомотив» идет вплотную к петербуржцам»
2017.10.02 16:58
11
Эштреков: «Локомотив» идет в правильном направлении, но нужно еще прибавлять»
2017.09.01 06:17
2
Эштреков: «У ЦСКА больше шансов занять второе место, чем у «Зенита»
2017.05.16 19:38
12
Эштреков: «Спартак», «Зенит» и ЦСКА сохранят свои текущие места в таблице до конца чемпионата»
2017.02.25 18:59
12
Эштреков: «Миранчук не системообразующий игрок для «Локомотива»
2017.02.03 09:04
Эштреков о матче «Локомотив» – ЦСКА: «Стоит ждать содержательный, хороший и качественный футбол»
2016.10.23 16:22
Эштреков: «Поражение от «Терека» не исключает «Локомотив» из чемпионской гонки»
2016.03.06 20:29
Эштреков: «Локомотив» из тройки не выпадет»
2015.12.02 14:23
2
Эштреков: «Надеюсь, что «Локомотив» не выпадет из тройки»
2015.11.06 19:10
Эштреков: «Ростов» не переиграл «Локомотив» тактически»
2015.10.26 23:10
3
Эштреков: «Локомотив» одержал победу за счет тактически грамотно выстроенной игры»
2015.09.18 15:30
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