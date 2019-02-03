Эштреков – о чемпионской гонке в РПЛ: «У «Спартака» есть некоторое психологическое преимущество после победы в Кубке «Матч Премьер»

Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

«Пока рано говорить (о том, кто выиграет чемпионат России – прим. ред.). Ясно, что это будет клуб из «большой пятерки»: «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» или «Локомотив». Посмотрим, кто из них выступит весной лучше всех. У «Зенита» был осенью приличный отрыв, но потом он сократился до минимума, и это хорошо для интриги. Не будем забывать, что у «Спартака» есть некоторое психологическое преимущество после победы в Кубке «Матч Премьер». Каждый весенний матч с участием команд «большой пятерки» будет решать многое, ни у кого простого календаря нет», – цитирует 71-летнего специалиста «Спорт уик-энд».