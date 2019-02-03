Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эштреков – о чемпионской гонке в РПЛ: «У «Спартака» есть некоторое психологическое преимущество после победы в Кубке «Матч Премьер»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

    «Пока рано говорить (о том, кто выиграет чемпионат России – прим. ред.). Ясно, что это будет клуб из «большой пятерки»: «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» или «Локомотив». Посмотрим, кто из них выступит весной лучше всех. У «Зенита» был осенью приличный отрыв, но потом он сократился до минимума, и это хорошо для интриги. Не будем забывать, что у «Спартака» есть некоторое психологическое преимущество после победы в Кубке «Матч Премьер». Каждый весенний матч с участием команд «большой пятерки» будет решать многое, ни у кого простого календаря нет», – цитирует 71-летнего специалиста «Спорт уик-энд».

    • После первой части сезона в РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 34 очками в активе.
    • Команда Сергея Семака опережает на один пункт «Краснодар», на четыре – ЦСКА, на шесть – «Спартак» и «Локомотив».

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2019 11:44
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10450

      ivany4 3 февраля 2019, 21:06

      Вы прочли мнение специалиста.
      Мнение любителя: Кто будет лучше играть и выигрывать, тот и будет чемпионом. И так всегда было.))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry 3 февраля 2019, 16:07

      писать про "психологическое преимущество" после тренировочного турнира в Дохе сейчас преждевременно, все расставят по своим местам стартовые матчи РПЛ, не забываем, что зенит и краснодар играют в ЛЕ, эти матчи покажут в каком состоянии они подошли в началу весеннего отрезка, поэтому гадать не будем, будем ожидать...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      Константинн 3 февраля 2019, 15:38

      зенит и без покупок усилился лучше всех - Дюковым. Ладно хоть не Миллера или Фурсенко на пост главы РФС не поставили.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 15:10

      Все будет зависеть от того как стартует та или иная команда в чемпионате. Немаловажным фактором будет участие в евро кубках и кубке России. Краснодару в этом плане придется труднее всех. А вот у ЦСКА такие матчи отсутствуют.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 3 февраля 2019, 15:07

      Смешно -- такой бред читать ! Зенит прекрасно закончил этот "кубок"-- тренировок , с "психологической победой" и продолжает побеждать ! О чемпионстве говорить рано -- всё будет зависеть только от набранных очков в чемпе -- всё остальное пустая болтовня !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 3 февраля 2019, 13:57

      Все, после такого кубка можно автоматически вручать медали чемпионата России. И кубок России в придачу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 3 февраля 2019, 13:24

      Спартачку победа на тренировке боком выйдет.
      Пока Глушака, паршивую овцу, не выгонят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2030

      morgan59 3 февраля 2019, 12:53

      Самое большое преимущество у Зенита. Приобрели Барриоса, и Ракитского. Избавились от ненужного балласта, заработали на Паредесе Идут на первой строчке. Не спешaт с форсированием в подготовительный сезон. ЦСКА и Спартак тоже имеют много шансов. Если Локо проведёт хорошую подготовку, то сможет подтвердить свой титул, единственно кто тут может внести коррекции это Краснодар. Но у них три фронта,. Могут и просто не осилить . через 10 дней им играть с Байером, потом с Ростовом на КР. Очень плотный график.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      Юрбан-Зенит 3 февраля 2019, 12:48

      Они теперь 20 лет будут этим кубком гордиться

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > Юрбан-Зенит 3 февраля 2019, 21:14

      Да хоть 40!!! Это кубок!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 февраля 2019, 12:32

      Как получившие звание змс имеют психологическое преимущество перед мастерами спорта, так и победа "Спартака" в этом турнире. Всё будет решаться в официальных матчах чемпионата РПЛ. Кто будет лучше готов, качественней играть и побеждать у того и будет преимущество по набранным очкам. А психологию оставим любителям поговорить не о чём...

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11