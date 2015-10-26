Эштреков: «Ростов» не переиграл «Локомотив» тактически»

Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков прокомментировал поражение железнодорожников в матче 13-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2). Специалист считает, что москвичи сами виноваты в таком исходе.

«Локомотив» имел полное преимущество, но не смог реализовать свои моменты. «Ростов» очень грамотно оборонялся, выжидая своего шанса, и в итоге его дождался. «Локомотив» сам виноват в том, что проиграл. У железнодорожников было большое преимущество по голевым моментам, ударам по воротам, но игроки не смогли их реализовать», – говорит Эштреков.

По его мнению, большую роль в этом матче сыграла усталость футболистов «Локомотива» после встречи с «Бешикташем» в ЛЕ.

«Видно, что команде не хватало свежести. Сказались потери в центре обороны: не было основных защитников Чорлуки и Пейчиновича. Для Дюрицы это была первая игра после травмы, не очень уверенно чувствовал себя Михалик. «Ростов» воспользовался проблемами «Локомотива» в центре обороны».

Также Эштреков высказался по поводу незасчитанного гола Ниассе.

«Мы не можем обсуждать этот эпизод, раз судья принял такое решение. Мы можем только предположить, что если бы судья этот гол засчитал, «Локомотиву» было бы несколько проще, потому что «Ростову» пришлось бы раскрываться, и в обороне появились бы свободные зоны».

Эксперт не считает, что «Ростов» был сильнее своего соперника в тактическом отношении.

«В чем тактически «Ростов» переиграл «Локомотив»? «Локомотив» по всем показателям имел преимущество: по владению мячом, по ударам по воротам, по количеству угловых, по числу голевых моментов. Если бы реализация была лучше, наверное, исход встречи был бы другой. Да, «Ростов» очень плотно играл в обороне. Но в атаке получилось два удара в створ ворот – два гола. Такое в футболе случается», – резюмировал Эштреков.