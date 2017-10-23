Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Эштреков просит Кокорина не сбавлять оборотов

    Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков оценил действия футболистов «Зенита» в матче против ЦСКА в центральной встрече 14-го тура РФПЛ. По словам специалиста, традиционно выделялся на общем фоне Александр Кокорин.

    Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате с 29 очками. Столичные футболисты идут третьими, уступая сопернику четыре очка.

    – Вернемся к матчу ЦСКА – «Зенит». Выделите кого-то из состава сине-бело-голубых?

    – Наверное, самым мобильным и активным в составе гостей стал Кокорин. Был у него хороший момент, однако использовать его не получилось. Тем не менее ничего страшного не произошло, Александру надо ждать следующих матчей.

    – Значит, не стоит беспокоиться по поводу его голевой «засухи»?

    – В нынешнем сезоне Кокорин вышел на новый для себя уровень и ниже поднятой планки уже не опускается. Самое главное сейчас, чтобы он ни в коем случае не сбавлял обороты и продолжал в том же духе, голы тогда должны прийти. И «Зенит», и сборная России будут от этого только в выигрыше.

    – Хорошо ли вышел на замену Дзюба?

    – Вы спросили меня про Кокорина – я ответил. А комментировать персонально других зенитовцев смысла не вижу. Но могу оценить игру команды в линиях: в обороне сине-бело-голубые провели матч неплохо, особых моментов армейцам создать не дали, в то время как в середине поля и в атаке действовали не самым убедительным образом.

    – Лодыгин не испортил картины, выйдя на второй тайм вместо Лунева?

    – Работы у него, скажем прямо, возникло немного, но когда было надо, Юрий действовал нормально. Лодыгин был надежен и уверен в себе, он показал, что остается игроком основной обоймы.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2017 09:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 23 октября 2017, 09:38

      сдулся Кокоша!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11