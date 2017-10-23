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Эштреков просит Кокорина не сбавлять оборотов

23 октября 2017, 09:15
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Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков оценил действия футболистов «Зенита» в матче против ЦСКА в центральной встрече 14-го тура РФПЛ. По словам специалиста, традиционно выделялся на общем фоне Александр Кокорин.

Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате с 29 очками. Столичные футболисты идут третьими, уступая сопернику четыре очка.

– Вернемся к матчу ЦСКА – «Зенит». Выделите кого-то из состава сине-бело-голубых?

– Наверное, самым мобильным и активным в составе гостей стал Кокорин. Был у него хороший момент, однако использовать его не получилось. Тем не менее ничего страшного не произошло, Александру надо ждать следующих матчей.

– Значит, не стоит беспокоиться по поводу его голевой «засухи»?

– В нынешнем сезоне Кокорин вышел на новый для себя уровень и ниже поднятой планки уже не опускается. Самое главное сейчас, чтобы он ни в коем случае не сбавлял обороты и продолжал в том же духе, голы тогда должны прийти. И «Зенит», и сборная России будут от этого только в выигрыше.

– Хорошо ли вышел на замену Дзюба?

– Вы спросили меня про Кокорина – я ответил. А комментировать персонально других зенитовцев смысла не вижу. Но могу оценить игру команды в линиях: в обороне сине-бело-голубые провели матч неплохо, особых моментов армейцам создать не дали, в то время как в середине поля и в атаке действовали не самым убедительным образом.

– Лодыгин не испортил картины, выйдя на второй тайм вместо Лунева?

– Работы у него, скажем прямо, возникло немного, но когда было надо, Юрий действовал нормально. Лодыгин был надежен и уверен в себе, он показал, что остается игроком основной обоймы.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Лунев Андрей Лодыгин Юрий Эштреков Владимир
Комментарии (1)
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vodomut
1508740692
сдулся Кокоша!
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