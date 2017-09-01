Эштреков: «Локомотив» идет в правильном направлении, но нужно еще прибавлять»

Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков считает «железнодорожников» реальными претендентами в борьбе за чемпионское звание. Специалист уверен, что на данном этапе чемпионата, лидирующая семерка в турнирной таблице выделяется в этом плане на фоне остальных команд.

После восьми туров «Локомотив» идет на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ с 19 очками, отставая от лидирующего «Зенита» на один балл.

– «Зенит» многие называют основным претендентом на чемпионство. Разделяете такую точку зрения?

– Я считаю, что шансы на чемпионство сохраняет первая семерка турнирной таблицы на данный момент. «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» скоро начнут осеннюю стадию Лиги чемпионов и Лиги Европы, поэтому на первый план выйдет то, как они смогут ротировать состав и разделять силы на два фронта.

– В таблице в спину «Зениту» дышит «Локомотив». «Железнодорожники» сейчас реальная сила?

– Как события будут развиваться дальше, мы узнаем со временем. А пока у «Локомотива» все хорошо и нормально, ведь клуб находится в лидирующей группе. Очки есть, победы есть – значит, команда идет в правильном направлении. В плане качества игры «Локомотиву», наверное, надо еще прибавлять, и там сами это понимают.

– Если у «Локо» все хорошо, то почему же тогда в шестом туре он проиграл дома «Тосно» со счетом 0:2?

– Потому что «Тосно» в той встрече забил, а «Локомотив» – нет (смеется). Заранее сейчас никого не обыграешь: ни «Тосно», ни «СКА-Хабаровск», ни «Анжи». «Железнодорожники» тогда пропустили после рикошета, пошли отыгрываться, но в концовке прозевали еще контратаку. Думаю, тренерский штаб команды определенные выводы сделал, ведь в следующих двух играх «красно-зеленые» победили. Один матч против «Тосно» – не показатель, ничего страшного для «Локомотива» пока не произошло.