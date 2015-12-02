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    Эштреков: «Локомотив» из тройки не выпадет»

    Бывший тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков считает, что «железнодорожники» займут верхние строчки турнирной таблицы РФПЛ.

    «Локомотив» выступает нестабильно? Что это значит? Команда идет на третьей строчке. Могла быть на первом месте? Сезон еще не закончился, впереди 13 туров Премьер-лиги, а также матчи в Лиге Европы. Все еще впереди, сезон пройден лишь наполовину. Вот-вот закончится лишь первая часть, клубы уйдут на зимний перерыв, вернутся, доиграют сезон, и только потом мы сможем что-то анализировать. Говорить о чем-то в категоричных тонах сейчас нельзя.

    Спады переживают все команды. Чемпионат еще продолжается, вся интрига впереди.

    В какой-то момент сезона был период, когда «Локомотив» играл очень хорошо и был надежен в обороне. Однако, несколько травм центральных защитников внесли свои коррективы, команде стало сложнее. Тем не менее, я полагаю, что по окончании сезона «Локомотив» из тройки не выпадет», – считает специалист.

    Источник: Rusfootball.info

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    02.12.2015 14:23
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    Комментарии (3)
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    zra78
    1449057034
    Это всем понятно
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    APchelov
    1449135353
    Выпадет
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    ologreds
    1694996676
    numo450657
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