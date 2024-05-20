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Марсело Гальярдо
Новости
Марсело Гальярдо - новости
Эквадор
Аргентина
18 января 1976 (50)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Клуб Месси рассматривает двух тренеров
17 апреля
1
Клуб Бензема выбирает между двумя топ-тренерами
2024.05.20 17:55
«Барселона» может переманить тренера из саудовского клуба
2024.05.18 12:24
«Милан» выбрал приоритетного кандидата на пост главного тренера
2024.05.16 18:53
Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить «Милан»
2024.04.24 13:20
8
Ибрагимович хочет, чтобы его бывший одноклубник возглавил «Милан»
2024.04.20 11:11
3
Бензема разругался со вторым тренером за полгода в «Аль-Иттихаде»
2024.02.07 18:59
2
Фото
Клуб Бензема и Канте объявил имя нового главного тренера
2023.11.19 00:09
Стал известен новый тренер команды Бензема и Канте
2023.11.15 17:12
«Севилья» рассматривает семь кандидатов на пост главного тренера
2023.10.09 12:12
2
Фото
У стадиона «Ривер Плейта» поставили памятник бывшему тренеру команды – скульптор объяснила выпуклость в районе паха
2023.05.31 11:30
«ПСЖ» выбирает между четырьмя тренерами
2023.05.25 12:30
1
Гальярдо может возглавить «Челси» – он никогда не работал в Европе
2023.04.06 19:19
«Реал» определил четырех кандидатов на замену Анчелотти
2023.03.27 19:23
5
«ПСЖ» определил двух кандидатов на замену Гальтье
2023.02.24 15:12
Стали известны четыре кандидата на пост тренера сборной Бразилии
2022.12.22 17:47
2
Гальярдо покинул «Ривер Плейт» после восьми лет работы. Тренера связывали с «Барселоной», «Реалом» и «ПСЖ»
2022.10.14 13:46
Гальярдо может возглавить «ПСЖ». Он никогда не работал в Европе
2022.06.04 16:43
Тренер «Ривер Плейта» – о Карраскале в ЦСКА: «В последние дни появился конкретный интерес»
2022.02.11 08:45
Гальярдо не собирается уходить в «Барселону»
2021.10.02 10:56
ESPN: Гальярдо и Пирло – кандидаты на пост тренера «Барселоны»
2021.09.30 19:32
3
Тренер «Ривер Плейта» Гальярдо: «Дриусси делает все возможное, чтобы вернуться»
2021.02.09 21:22
7
Тренер «Ривер Плейт» Гальярдо может сменить Зидана в «Реале»
2021.01.21 20:45
4
TNT Sports: Гальярдо в декабре возглавит «Барселону»
2019.11.07 10:59
7
Гальярдо может сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
2019.10.04 14:16
10
Дешам, Гвардиола, Клопп, Покеттино и тен Хаг – в списке претендентов ФИФА на приз лучшего тренера 2019 года
2019.07.31 15:34
1
Сарри, Сампаоли и Фонсека – в числе претендентов на пост главного тренера «Зенита»
2018.05.13 20:06
19
В Аргентине считают большим шансом для Дриусси переход в «Зенит»
2017.06.24 06:55
5
Тренер «Ривер Плейта» подтвердил, что Дриусси станет игроком «Зенита»
2017.06.23 19:33
10
Гальярдо может возглавить «Атлетико» в случае ухода Симеоне
2016.12.19 14:10
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