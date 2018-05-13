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    Сарри, Сампаоли и Фонсека – в числе претендентов на пост главного тренера «Зенита»  

    Иван Заманков сегодня стал миллионным болельщиком «Зенита», посетившим домашний стадион команды. Иван рассказал о встрече с заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым. В ходе беседы Малафеев рассказал Ивану о кандидатах на пост нового главного тренера команды.

    По словам болельщика, в список входят Сергей Семак («Уфа»), Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»).

    Миллионный болельщик «Зенита» получил в подарок автомобиль

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.05.2018 20:06
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 09:56

      Кандидатов много ,а кто действительно улучшит игру Зенита? Сложный выбор.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2018, 11:53

      если ничему не научились по любому опять наступят на те же грабли и привезут дорогого иностранца.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен 14 мая 2018, 02:05

      Ребята , Семак отличный тренер и уважаемый человек, но для Зенита он не подходит, никто не пойдет , у него недостаточно авторитета...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 14 мая 2018, 00:51

      Если Семак придет и выставит автобус, то лучше не надо. Я готов терпеть поражения, но чтобы атакующая игра была поставлена

      1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 13 мая 2018, 22:14

      Там что реально фигурирует Сарри??? Я уже как-то комментировал здесь, что должен покурить Маурицио, чтобы выбрать "Зенит", а не варианты с АПЛ...

      -2
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 13 мая 2018, 22:04

      Главным будет итальянский специалист Маурицио Сарри, а его помощником россиянин Сергей Семак.
      Такая тренерская связка напрашивается.
      Семак не сможет СРАЗУ выдать результат.
      Провал Луческу и Манчини в Зените состоялся благодаря работе Федуна с судьями и использование им, на всю катушку, согласно цены вопроса, административного ресурса РФС!!!
      Судьи уже не хотят забесплатно помогать Зениту, а за деньги? - Всегда пожалуйста Спартаку.
      Федун ПЕРЕБИЛ все денежные предложения Зенита.
      Результат на лицо.
      Федун СИЯЕТ и СКАЛИТ зубы, а Манчини и Зениту не до смеха!!!

      -2
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > Виктор12 14 мая 2018, 00:53

      Вот это клоун....

      1
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 13 мая 2018, 21:58

      Следующая информационная бомба будет от Божовича, что ему никто из Зенита не звонил.

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 мая 2018, 21:19

      Хватит гастриков -- Семака давай !!!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 мая 2018, 20:36

      сампаоли берите он ещё авоську аргов с собой привезёт и будет сборная аргентины в полном составе

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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 13 мая 2018, 20:31

      СЕМАК - не надо инносранцев !!!!! Если ОН пойдёт - вывёл "УФУ" на новый уровень !

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