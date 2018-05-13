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  • Сарри, Сампаоли и Фонсека – в числе претендентов на пост главного тренера «Зенита»  

Сарри, Сампаоли и Фонсека – в числе претендентов на пост главного тренера «Зенита»  

13 мая 2018, 20:06
19

Иван Заманков сегодня стал миллионным болельщиком «Зенита», посетившим домашний стадион команды. Иван рассказал о встрече с заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым. В ходе беседы Малафеев рассказал Ивану о кандидатах на пост нового главного тренера команды.

По словам болельщика, в список входят Сергей Семак («Уфа»), Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»).

Миллионный болельщик «Зенита» получил в подарок автомобиль

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Шахтер Аргентина Наполи Уфа Ривер Плейт Фонсека Паулу Сампаоли Хорхе Семак Сергей Сарри Маурицио Гальярдо Марсело
Комментарии (19)
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Ricco76""
1526231439
Своего надо брать, который знает структуру клуба и возможности своей академии))) Столько аваций в начале сезона Манчини отхватил...(чемпионат выиграем, лигу европы выиграем), бюджет сумасшедший выделили и что????? всё проиграли, 5-е место для Питера-позор, крах проекта))) игроков на 3 команды, а большинство - балласт))
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Dimka_Foxy
1526231580
Ну тут или Фонсека или Семак. Сарри можно даже не рассматривать, потому что он не поедет.
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upiter622
1526232337
Надо своего брать,так как русский язык богат благим матом.Одним лишь ФАК не обойдешься,тут русский мат нужен!
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zarya-lk72
1526232686
СЕМАК - не надо инносранцев !!!!! Если ОН пойдёт - вывёл "УФУ" на новый уровень !
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Полная Канистра
1526232996
сампаоли берите он ещё авоську аргов с собой привезёт и будет сборная аргентины в полном составе
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Zenmaster
1526235573
Хватит гастриков -- Семака давай !!!
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Виктор12
1526238284
Главным будет итальянский специалист Маурицио Сарри, а его помощником россиянин Сергей Семак. Такая тренерская связка напрашивается. Семак не сможет СРАЗУ выдать результат. Провал Луческу и Манчини в Зените состоялся благодаря работе Федуна с судьями и использование им, на всю катушку, согласно цены вопроса, административного ресурса РФС!!! Судьи уже не хотят забесплатно помогать Зениту, а за деньги? - Всегда пожалуйста Спартаку. Федун ПЕРЕБИЛ все денежные предложения Зенита. Результат на лицо. Федун СИЯЕТ и СКАЛИТ зубы, а Манчини и Зениту не до смеха!!!
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ARSteven89
1526238842
Там что реально фигурирует Сарри??? Я уже как-то комментировал здесь, что должен покурить Маурицио, чтобы выбрать "Зенит", а не варианты с АПЛ...
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OfaZavr
1526287987
если ничему не научились по любому опять наступят на те же грабли и привезут дорогого иностранца.
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zigbert
1526367377
Кандидатов много ,а кто действительно улучшит игру Зенита? Сложный выбор.
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