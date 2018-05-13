Сарри, Сампаоли и Фонсека – в числе претендентов на пост главного тренера «Зенита»  

Иван Заманков сегодня стал миллионным болельщиком «Зенита», посетившим домашний стадион команды. Иван рассказал о встрече с заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым. В ходе беседы Малафеев рассказал Ивану о кандидатах на пост нового главного тренера команды.

По словам болельщика, в список входят Сергей Семак («Уфа»), Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»).

Миллионный болельщик «Зенита» получил в подарок автомобиль