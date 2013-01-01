Гальярдо может сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»

Тренер без опыта работы в Европе. Он и в бытность игроком только пару сезонов отпахал за Монако и всё, и был мини-вояж в ПСЖ. Он небось уже забыл гимн ЛЧ как звучит. Ривер к чемпионству ни разу с 2014 г так и не привёл. Хотя 2 победы в Либертадорес - это серьёзно, но не для Европы.
Типа потому что арг и латинос при нём все латиносы в Барсе будут играть как боги? Или что? Логику не улавливаю. Как страшный сон вспоминаю Мартино. Может хватит экспериментов с тренерами?
Аллегри чем плох?
Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо может возглавить «Барселону», сообщает Sport.es со ссылкой на TNT Sports.
По информации источника, 43-летний аргентинец занимает первое место в шорт-листе каталонского клуба.
Гальярдо готов рассмотреть предложения после окончания Кубка Либертадорес, где его команда борется за выход в финал с «Бока Хуниорс».
Также в услугах тренера «Ривер Плейт» заинтересованы «Монако» и «ПСЖ».
- «Барсу» сейчас возглавляет Эрнесто Вальверде.
- Каталонцы по итогам семи туров занимают четвeртое место в турнирной таблице Примеры.