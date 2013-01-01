Гальярдо может сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»

Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо может возглавить «Барселону», сообщает Sport.es со ссылкой на TNT Sports.

По информации источника, 43-летний аргентинец занимает первое место в шорт-листе каталонского клуба.

Гальярдо готов рассмотреть предложения после окончания Кубка Либертадорес, где его команда борется за выход в финал с «Бока Хуниорс».

Также в услугах тренера «Ривер Плейт» заинтересованы «Монако» и «ПСЖ».