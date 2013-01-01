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    Гальярдо может сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»

    Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо может возглавить «Барселону», сообщает Sport.es со ссылкой на TNT Sports.

    По информации источника, 43-летний аргентинец занимает первое место в шорт-листе каталонского клуба.

    Гальярдо готов рассмотреть предложения после окончания Кубка Либертадорес, где его команда борется за выход в финал с «Бока Хуниорс».

    Также в услугах тренера «Ривер Плейт» заинтересованы «Монако» и «ПСЖ».

    • «Барсу» сейчас возглавляет Эрнесто Вальверде.
    • Каталонцы по итогам семи туров занимают четвeртое место в турнирной таблице Примеры.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 14:16
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8353

      Cules2013 3 минуты назад

      Тренер без опыта работы в Европе. Он и в бытность игроком только пару сезонов отпахал за Монако и всё, и был мини-вояж в ПСЖ. Он небось уже забыл гимн ЛЧ как звучит. Ривер к чемпионству ни разу с 2014 г так и не привёл. Хотя 2 победы в Либертадорес - это серьёзно, но не для Европы.
      Типа потому что арг и латинос при нём все латиносы в Барсе будут играть как боги? Или что? Логику не улавливаю. Как страшный сон вспоминаю Мартино. Может хватит экспериментов с тренерами?
      Аллегри чем плох?

      0
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      Рейтинг: +3524

      dinar7777dinar 58 минут назад

      ппц ! в либертадорес да прошли но в чемпе аргентины полный мрак. не нужен он барсе !

      1
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      Рейтинг: +5855

      mihail200606 1 час назад

      Помоему им надо не жалеть денег на клоппа.. Подождать уже конца сезона.. И перетащить его

      0
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      Рейтинг: +8353

      Cules2013 > mihail200606 14 минут назад

      Клопп так рано сам из Ливера не уйдёт. Даже, если этот сезон будет не очень у них, его за былые заслуги никто тоже не попросит на выход.

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