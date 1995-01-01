ESPN: Гальярдо и Пирло – кандидаты на пост тренера «Барселоны»

Какое-то шараханье оставьте кого-нибудь и.о. и ищите не спеша...
«Барселона» занимается поиском нового главного тренера, который сменит на этом посту Рональда Кумана.
Ранее сообщалось, что голландец может покинуть команду после субботнего матча с «Атлетико».
По информации ESPN, возглавить «Барсу» может либо Марсело Гальярдо из «Ривер Плейт», либо ныне безработный Андреа Пирло.
- Гальярдо дважды выигрывал Кубок Либертадорес с «Ривер Плейт».
- Пирло летом уволили из «Ювентуса».
- Еще один кандидат в шорт-листе «Барселоны» – Ральф Рангник.