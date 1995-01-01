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    ESPN: Гальярдо и Пирло – кандидаты на пост тренера «Барселоны»

    «Барселона» занимается поиском нового главного тренера, который сменит на этом посту Рональда Кумана.

    Ранее сообщалось, что голландец может покинуть команду после субботнего матча с «Атлетико».

    По информации ESPN, возглавить «Барсу» может либо Марсело Гальярдо из «Ривер Плейт», либо ныне безработный Андреа Пирло.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 19:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +52399

      portero 27 минут назад

      Какое-то шараханье оставьте кого-нибудь и.о. и ищите не спеша...

      0
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      Рейтинг: +742

      JI e x a 37 минут назад

      Да, Пирло прям решение всех проблем =)

      0
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