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    «Барселона» не уволит Кумана сегодня. Он останется в клубе как минимум до матча с «Атлетико»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не будет уволен сегодня, сообщает Sport.es.

    По информации источника, голландец будет тренировать каталонский клуб как минимум до матча 8-го тура Примеры против «Атлетико». Напомним, Куман пропустит эту игру из-за дисквалификации.

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял это решение, чтобы не усугублять ситуацию в клубе перед матчем с принципиальным соперником. Он верит, что клуб еще сможет прибавить при Кумане.

    Решение о будущем голландца в клубе будет принято после матча с «Атлетико».

    • Куман возглавляет «Барсу» с августа 2020 года.
    • Каталонцы идут на 6-м месте в таблице Примеры.
    • В ЛЧ команда стартовала с 2 разгромных поражений.
    • Контракт тренера с клубом рассчитан до конца сезона.

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +326

      jek718875 1 час назад

      УРЯЯЯЯЯ!мне нравится смотреть на его красную морду,хоть прикуривай

      0
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      Рейтинг: +223

      Guinnesss 1 час назад

      Бред!

      0
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      Рейтинг: +10475

      житель СПб 1 час назад

      Совсем не обязательно съедать испорченную рыбу целиком...

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      Рейтинг: +14503

      Garrincha58 2 часа назад

      тянут резину, но Лапорта не в курсе, что такое "тянуть резину"

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