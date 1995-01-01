«Барселона» не уволит Кумана сегодня. Он останется в клубе как минимум до матча с «Атлетико»

УРЯЯЯЯЯ!мне нравится смотреть на его красную морду,хоть прикуривай
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не будет уволен сегодня, сообщает Sport.es.
По информации источника, голландец будет тренировать каталонский клуб как минимум до матча 8-го тура Примеры против «Атлетико». Напомним, Куман пропустит эту игру из-за дисквалификации.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял это решение, чтобы не усугублять ситуацию в клубе перед матчем с принципиальным соперником. Он верит, что клуб еще сможет прибавить при Кумане.
Решение о будущем голландца в клубе будет принято после матча с «Атлетико».
- Куман возглавляет «Барсу» с августа 2020 года.
- Каталонцы идут на 6-м месте в таблице Примеры.
- В ЛЧ команда стартовала с 2 разгромных поражений.
- Контракт тренера с клубом рассчитан до конца сезона.