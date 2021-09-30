«Барселона» не уволит Кумана сегодня. Он останется в клубе как минимум до матча с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не будет уволен сегодня, сообщает Sport.es.
По информации источника, голландец будет тренировать каталонский клуб как минимум до матча 8-го тура Примеры против «Атлетико». Напомним, Куман пропустит эту игру из-за дисквалификации.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял это решение, чтобы не усугублять ситуацию в клубе перед матчем с принципиальным соперником. Он верит, что клуб еще сможет прибавить при Кумане.
Решение о будущем голландца в клубе будет принято после матча с «Атлетико».
- Куман возглавляет «Барсу» с августа 2020 года.
- Каталонцы идут на 6-м месте в таблице Примеры.
- В ЛЧ команда стартовала с 2 разгромных поражений.
- Контракт тренера с клубом рассчитан до конца сезона.
Источник: Sport.es