«Барселона» не уволит Кумана сегодня. Он останется в клубе как минимум до матча с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не будет уволен сегодня, сообщает Sport.es.

По информации источника, голландец будет тренировать каталонский клуб как минимум до матча 8-го тура Примеры против «Атлетико». Напомним, Куман пропустит эту игру из-за дисквалификации.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял это решение, чтобы не усугублять ситуацию в клубе перед матчем с принципиальным соперником. Он верит, что клуб еще сможет прибавить при Кумане.

Решение о будущем голландца в клубе будет принято после матча с «Атлетико».