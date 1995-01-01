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    Sport.es: «Барселона» может сегодня уволить Кумана

    Будущее Рональда Кумана на посту главного тренера «Барселоны» находится под вопросом.

    По информации Sport.es, решение о будущем голландца будет принято сегодня, 30 сентября.

    Пока руководство каталонского клуба не определилось, стоит ли менять тренера уже сейчас.

    • Куман возглавляет «Барсу» с августа 2020 года.
    • Каталонцы идут на 6-м месте в таблице Примеры.
    • В ЛЧ команда стартовала с 2 разгромных поражений.
    • Контракт тренера с клубом рассчитан до конца сезона.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 10:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9791

      Cleaner 42 минуты назад

      Давно пора. А то над Барсой весь мир потешаться будет...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7272

      Fusballer 49 минут назад

      Есть один топ-тренер, и он пока свободен. Фамилия начинается на букву Ч.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3480

      Snek > Fusballer 31 минуту назад

      Полевой командир на службе Его величества Испанской короны.

      1
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      Рейтинг: +7272

      Fusballer > Snek 30 минут назад

      Красиво звучит!

      0
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      Рейтинг: +6384

      серега кашин 59 минут назад

      не может а уволит

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