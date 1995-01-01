Sport.es: «Барселона» может сегодня уволить Кумана

Давно пора. А то над Барсой весь мир потешаться будет...
Будущее Рональда Кумана на посту главного тренера «Барселоны» находится под вопросом.
По информации Sport.es, решение о будущем голландца будет принято сегодня, 30 сентября.
Пока руководство каталонского клуба не определилось, стоит ли менять тренера уже сейчас.
- Куман возглавляет «Барсу» с августа 2020 года.
- Каталонцы идут на 6-м месте в таблице Примеры.
- В ЛЧ команда стартовала с 2 разгромных поражений.
- Контракт тренера с клубом рассчитан до конца сезона.