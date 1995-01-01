Sport.es: «Барселона» может сегодня уволить Кумана

Будущее Рональда Кумана на посту главного тренера «Барселоны» находится под вопросом.

По информации Sport.es, решение о будущем голландца будет принято сегодня, 30 сентября.

Пока руководство каталонского клуба не определилось, стоит ли менять тренера уже сейчас.