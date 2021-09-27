Куман пропустит матч с «Атлетико». «Барселона» не будет пытаться сократить его дисквалификацию

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман пропустит матч 8-го тура Примеры с «Атлетико», сообщает AS.

Ранее 58-летний голландец получил двухматчевую дисквалификацию после удаления в игре с «Кадисом» (0:0). Без него «Барса» разгромила «Леванте» (3:0) в 7-м туре Примеры.

«Барселона» не будет обращаться в Апелляционный комитет с просьбой сократить отстранение Кумана до одного матча, но обжалует желтую карточку Серхио Бускетса, полученную в матче с «Кадисом».