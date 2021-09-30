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Рангник может возглавить «Барселону» вместо Кумана

30 сентября 2021, 17:47
8

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник может возглавить «Барселону».

По информации журналиста Решада Рахмана, каталонский клуб рассматривает 63-летнего немца в качестве потенциальной замены Рональду Куману, который может быть уволен уже в ближайшее время.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта наблюдал за Рангником еще в конце прошлого сезона, когда у Кумана была полная поддержка от руководства клуба.

  • В начале июля Рангник стал руководителем по спорту и развитию «Локомотива».
  • Столичный клуб идет на 3-м месте в РПЛ.
  • «Барселона» идет на 6-м месте в таблице Примеры.
  • В ЛЧ команда стартовала с 2 разгромных поражений.

Журналист Романо: «Барселона» срочно ищет нового тренера. Кумана могут уволить в ближайшие дни

Источник: твиттер Решада Рахмана

Футбольный журналист, близкий к руководству "Барселоны". Аудитория в твиттере - более 190 тысяч подписчиков. 

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Барселона Куман Рональд Рангник Ральф
Комментарии (8)
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jek718875
1633013854
Костьми ляжем,дырку вам от бублика а не РАНГНИКА,берите топ тренера с фамилией на букву "Ч"
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fhnv
1633014453
Что за чушь? ?? В Локомотив его главным тренером не поставили ,а в Барсу зовут
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svetekanet
1633015716
Если у Бартомеу цель вылететь в Сегунду, то новость кажется вполне правдивой.
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моэм
1633018662
Похоже на фейк....или на безрыбье и жопа соловей? ...тогда лучше возьмите Бердыева !...вообще тема фигня , чего повёлся.
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Дедуктор
1633019173
Бердыева - в Барсу? Это будет мудро!
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CSKA57
1633019278
Можно тренера Барселоны выбрать и из двух массажистов Локомотива - Новикова или Османова. В принципе, ребята очень профессиональные!
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D A N I L
1633022511
Сейчас идти в Барсу тренером опасливо
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