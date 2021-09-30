Рангник может возглавить «Барселону» вместо Кумана

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник может возглавить «Барселону».

По информации журналиста Решада Рахмана, каталонский клуб рассматривает 63-летнего немца в качестве потенциальной замены Рональду Куману, который может быть уволен уже в ближайшее время.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта наблюдал за Рангником еще в конце прошлого сезона, когда у Кумана была полная поддержка от руководства клуба.

В начале июля Рангник стал руководителем по спорту и развитию «Локомотива».

Столичный клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

«Барселона» идет на 6-м месте в таблице Примеры.

В ЛЧ команда стартовала с 2 разгромных поражений.

Журналист Романо: «Барселона» срочно ищет нового тренера. Кумана могут уволить в ближайшие дни