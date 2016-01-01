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    Рангник может возглавить «Барселону» вместо Кумана

    Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник может возглавить «Барселону».

    По информации журналиста Решада Рахмана, каталонский клуб рассматривает 63-летнего немца в качестве потенциальной замены Рональду Куману, который может быть уволен уже в ближайшее время.

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта наблюдал за Рангником еще в конце прошлого сезона, когда у Кумана была полная поддержка от руководства клуба.

    • В начале июля Рангник стал руководителем по спорту и развитию «Локомотива».
    • Столичный клуб идет на 3-м месте в РПЛ.
    • «Барселона» идет на 6-м месте в таблице Примеры.
    • В ЛЧ команда стартовала с 2 разгромных поражений.

    Журналист Романо: «Барселона» срочно ищет нового тренера. Кумана могут уволить в ближайшие дни

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Решада Рахмана

    Футбольный журналист, близкий к руководству "Барселоны". Аудитория в твиттере - более 190 тысяч подписчиков. 

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +500

      Каменный стояк 32 минуты назад

      Официально: "Анатолий Бышовец прилетел в Барселону для встречи с руководством футбольного клуба. В ближайшие часы стороны заявят о подписании контракта".

      1
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      Рейтинг: +176

      svetekanet 39 минут назад

      Если у Бартомеу цель вылететь в Сегунду, то новость кажется вполне правдивой.

      0
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      Рейтинг: +940

      fhnv 1 час назад

      Что за чушь? ?? В Локомотив его главным тренером не поставили ,а в Барсу зовут

      0
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      Рейтинг: -347

      СуперПАВ9 1 час назад

      Рангник сам не пойдет

      0
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      Рейтинг: +326

      jek718875 1 час назад

      Костьми ляжем,дырку вам от бублика а не РАНГНИКА,берите топ тренера с фамилией на букву "Ч"

      0
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      Рейтинг: +1951

      Klaido 1 час назад

      что-то Барсу не по-детски лихорадит в этом сезоне после ухода Месси - сплошь поражения и блеклая игра. Куман не тот, кто должен ее тренировать

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