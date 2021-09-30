Журналист Романо: «Барселона» срочно ищет нового тренера. Кумана могут уволить в ближайшие дни

«Барселона» начала поиски нового главного тренера.

По информации журналиста Фабрицио Романо, каталонский клуб срочно ищет нового тренера и уже вступил в переговоры с множеством разных кандидатов на замену Рональду Куману.

«Барселона» может назначить нового главного тренера уже в ближайшие дни.

Куман возглавляет «Барсу» с августа 2020 года.

Каталонцы идут на 6-м месте в таблице Примеры.

В ЛЧ команда стартовала с 2 разгромных поражений.

Контракт тренера с клубом рассчитан до конца сезона.

«Барселона» не уволит Кумана сегодня. Он останется в клубе как минимум до матча с «Атлетико»