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    Журналист Романо: «Барселона» срочно ищет нового тренера. Кумана могут уволить в ближайшие дни

    «Барселона» начала поиски нового главного тренера.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, каталонский клуб срочно ищет нового тренера и уже вступил в переговоры с множеством разных кандидатов на замену Рональду Куману.

    «Барселона» может назначить нового главного тренера уже в ближайшие дни.

    • Куман возглавляет «Барсу» с августа 2020 года.
    • Каталонцы идут на 6-м месте в таблице Примеры.
    • В ЛЧ команда стартовала с 2 разгромных поражений.
    • Контракт тренера с клубом рассчитан до конца сезона.

    «Барселона» не уволит Кумана сегодня. Он останется в клубе как минимум до матча с «Атлетико»

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 16:34
    Комментарии7
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      Рейтинг: +52372

      portero 39 секунд назад

      Ищут они уже давно, вот только найти не могут...

      0
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      Рейтинг: -348

      СуперПАВ9 1 минуту назад

      Дураки если уволят

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13800

      KLIM777 3 минуты назад

      Парфенов свободен.

      0
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      Рейтинг: +1049

      balam 5 минут назад

      жалко руй застрял

      0
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      Рейтинг: +46843

      MaxRnD 10 минут назад

      Кучук ?

      0
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      Рейтинг: +10456

      BRO_football 11 минут назад

      Станислав Саламович открыт к предложениям!

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      Рейтинг: +623

      Блямба 14 минут назад

      Поздняк.
      Григорян уже в женском ЦСКА...

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