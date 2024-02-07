Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Бензема разругался со вторым тренером за полгода в «Аль-Иттихаде»

    Бензема разругался со вторым тренером за полгода в «Аль-Иттихаде»

    Стало известно о новом конфликте Карима Бензема в Саудовской Аравии.

    36-летний нападающий после возвращения в расположение «Аль-Иттихада» разругался с главным тренером команды Марсело Гальярдо.

    Аргентинец сказал Бензема позаниматься индивидуально перед возвращением в общую группу. Футболисту это не понравилось, вследствие чего он публично возмутился таким решением и ушел с тренировки.

    • Летом форвард перешел в «Аль-Иттихад» из «Реала».
    • Его статистика: 20 матчей, 12 голов, 5 ассистов.
    • Контракт Бензема с саудовским клубом действует до 30 июня 2026 года.
    • В январе он пытался уйти из команды и вернуться в Европу.
    • Ранее француз конфликтовал с предыдущим тренером Нуну Эшпириту Санту, что привело к увольнению последнего.

    Новости по теме
    Бензема не сыграет с узбекистанским «Навбахором» – известна причина
    Стало известно, где продолжит карьеру Бензема
    Бензема может воссоединиться с Роналду 7
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2024 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Benifacto
    1707324948
    че пристали, он чилить приехал, а не пахать....
    Ответить
    Bozigit
    1707369686
    Нужно становится лидером в команде. Для этого и приобрели его. Бери пример с других!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+