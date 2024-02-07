Бензема разругался со вторым тренером за полгода в «Аль-Иттихаде»

Стало известно о новом конфликте Карима Бензема в Саудовской Аравии.
36-летний нападающий после возвращения в расположение «Аль-Иттихада» разругался с главным тренером команды Марсело Гальярдо.
Аргентинец сказал Бензема позаниматься индивидуально перед возвращением в общую группу. Футболисту это не понравилось, вследствие чего он публично возмутился таким решением и ушел с тренировки.
- Летом форвард перешел в «Аль-Иттихад» из «Реала».
- Его статистика: 20 матчей, 12 голов, 5 ассистов.
- Контракт Бензема с саудовским клубом действует до 30 июня 2026 года.
- В январе он пытался уйти из команды и вернуться в Европу.
- Ранее француз конфликтовал с предыдущим тренером Нуну Эшпириту Санту, что привело к увольнению последнего.