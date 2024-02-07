Бензема разругался со вторым тренером за полгода в «Аль-Иттихаде»

Стало известно о новом конфликте Карима Бензема в Саудовской Аравии.

36-летний нападающий после возвращения в расположение «Аль-Иттихада» разругался с главным тренером команды Марсело Гальярдо.

Аргентинец сказал Бензема позаниматься индивидуально перед возвращением в общую группу. Футболисту это не понравилось, вследствие чего он публично возмутился таким решением и ушел с тренировки.