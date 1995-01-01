Тренер «Ривер Плейта» – о Карраскале в ЦСКА: «В последние дни появился конкретный интерес»

Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Хорхе Карраскаля. Сообщалось, что он перейдет в ЦСКА.

«В последние дни появился конкретный интерес к Хорхе. Я поговорил с Карраскалем. Он сказал мне, что взволнован, хотя и был немного опечален тем, что здесь происходит.

Я сказал, что для его карьеры это может быть полезно, поскольку скоро ему исполнится 24 года. Он думает так же. Хотя вопрос не закрыт, мы должны быть внимательны до завтра», – приводит слова Гальярдо Pasion Monumental.

Сообщалось, что ЦСКА арендует Карраскаля до конца сезона с опцией выкупа.

Если ЦСКА выкупит колумбийца, то подпишет контракт до 2026 года.

23-летний Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.

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