Тренер «Ривер Плейта» – о Карраскале в ЦСКА: «В последние дни появился конкретный интерес»

Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Хорхе Карраскаля. Сообщалось, что он перейдет в ЦСКА.

«В последние дни появился конкретный интерес к Хорхе. Я поговорил с Карраскалем. Он сказал мне, что взволнован, хотя и был немного опечален тем, что здесь происходит.

Я сказал, что для его карьеры это может быть полезно, поскольку скоро ему исполнится 24 года. Он думает так же. Хотя вопрос не закрыт, мы должны быть внимательны до завтра», – приводит слова Гальярдо Pasion Monumental.