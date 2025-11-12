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Игор Тудор
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Игор Тудор - новости
Хорватия
16 апреля 1978 (48)
Тренер
Статистика
Новости
Тудор совершил благородный поступок, уходя из «Тоттенхэма»
2 апреля
2
Список кандидатов «Тоттенхэма» на замену Тудору
29 марта
1
«Тоттенхэм» уволил тренера через полтора месяца после назначения
29 марта
1
«Тоттенхэм» уволит тренера, назначенного 38 дней назад
24 марта
4
Названы два основных претендента на место постоянного тренера «Тоттенхэма»
24 марта
«Тоттенхэм» выбирает нового тренера среди трех кандидатов
24 марта
Тренер «Тоттенхэма» Тудор после поражения узнал о смерти отца
23 марта
1
Игроки «Тоттенхэма» шокированы решениями тренера
12 марта
Тренер «Тоттенхэма» объяснил замену вратаря на 17-й минуте
11 марта
У «Тоттенхэма» есть 5 кандидатов на пост главного тренера
9 марта
4
Тудор дал важную гарантию фанатам «Тоттенхэма»
23 февраля
1
Фото
«Тоттенхэм» назначил нового тренера
14 февраля
1
«Тоттенхэм» назначит экс-тренера «Ювентуса»
13 февраля
«Ювентус» расторг контракт с тренером
8 января
2
Еще один тренер отклонил предложение «Спартака»
2025.11.12 18:35
10
Серия А. «Ювентус» победил в 1-м матче после увольнения Тудора (3:1)
2025.10.29 22:30
«Ювентус» объявил об увольнении главного тренера
2025.10.27 15:05
8
В «Ювентусе» приняли решение по главному тренеру
2025.10.27 14:19
«Ювентус» рассматривает трех тренеров на замену Тудору
2025.10.20 16:48
1
Видео
«Надеюсь, Модрич обосрется»: тренер «Ювентуса» – перед матчем с «Миланом»
2025.10.05 12:36
Тренер «Ювентуса» оценил 4:4 с дортмундской «Боруссией»
2025.09.17 09:48
Фото
«Ювентус» продлил контракт с главным тренером
2025.06.13 17:57
В «Ювентусе» сообщили, кто будет тренером команды в следующем сезоне
2025.06.10 14:14
«Аталанта» рассматривает пять тренеров на замену Гасперини
2025.06.03 16:48
Серия А. «Ювентус» победил «Дженоа» (1:0) в дебютном матче Тудора
2025.03.29 22:01
1
Стало известно, почему Манчини отказался возглавить «Ювентус»
2025.03.23 20:54
«Ювентус» сменил главного тренера
2025.03.23 19:19
3
«Ювентус» определился с заменой Мотте, которому заплатят за увольнение 20 миллионов
2025.03.23 11:44
1
Тренер «Лацио» ушел в отставку через 2,5 месяца после назначения
2024.06.05 22:35
Фото
«Лацио» объявил имя нового тренера
2024.03.18 20:20
1
2
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Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
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00:56
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