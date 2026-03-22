Статистика по турнирам

Англия. Премьер-лига 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Клубный чемпионат мира 2025 Лига чемпионов 2025/2026 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига чемпионов 2022/2023 Франция. Кубок 2022/2023 Франция. Лига 1 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2015/2016