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Олег Веретенников
Новости
Олег Веретенников - новости
Россия
5 января 1970 (56)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Веретенников назвал условие для победы «Спартака» в РПЛ
21 октября
3
«Зениту» диагностировали «большие проблемы»
20 октября
2
Легендарный Веретенников определил лучшего российского форварда
20 октября
2
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Дзюба побил рекорд Веретенникова
7 апреля
7
Видео
Дзюба назвал лучшего игрока в истории РПЛ – он провел всего 4 матча за сборную России
8 февраля
6
Сергеев – в одном голе от бомбардирского рекорда Кубка России
2025.11.06 00:36
Зубко назвал лучшего форварда в российской истории – это не Дзюба
2025.04.26 12:41
3
Веретенников: «Спартак» смотрелся солиднее «Зенита», но победный гол забил из офсайда»
2025.03.21 20:50
18
Фото
Веретенников в «Шэньхуа» донашивает экипировку за Березуцким
2025.01.12 15:46
1
Пономарев – о новом тренере в «Шанхай Шэньхуа»: «Слуцкий не понимает ни черта, понадобился футбольный человек»
2025.01.09 18:29
14
Фото
Веретенников нашел работу в Китае
2025.01.07 19:44
Российский тренер может стать помощником Слуцкого в «Шанхае»
2025.01.05 20:47
1
Веретенников высказался о работе Станковича в «Спартаке»
2024.12.30 11:34
9
Веретенников высказался об игре «Спартака» при Станковиче
2024.10.13 20:12
Фото
Веретенников получил новое назначение
2024.07.03 11:27
Главное событие года в российском футболе по версии Веретенникова
2023.12.21 08:00
1
Веретенников назвал сильнейшего тренера России – это не Семак
2023.12.20 16:53
3
Малком высказался о рекорде Веретенникова
2023.04.30 22:33
11
Малкому осталось три гола до повторения бомбардирского рекорда чемпионата России
2023.04.29 16:30
1
Веретенников покинул «Рубин»
2022.11.30 19:24
8 игроков, забивших 100+ голов в РПЛ. Где они сейчас
2022.10.24 17:04
7
Дзюба повторил рекорд Веретенникова по числу голов в чемпионате России
2021.10.24 21:27
16
Фото
Дзюба вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата России, до рекорда – 3 гола
2021.09.25 20:20
33
Веретенников заменит Слуцкого на матче «Рубина» с «Уралом»
2020.08.14 20:22
3
Веретенников: «У меня нормальное отношение к Путину. Это тот человек, который нужен нашей стране»
2020.03.05 18:59
7
«Рубин» объявил о назначении Веретенникова тренером команды
2020.01.12 10:16
Помощником Слуцкого в «Рубине» станет лучший бомбардир в истории чемпионата России Веретенников
2019.12.26 15:06
5
1
2
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
1
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
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Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
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