Веретенников высказался о работе Станковича в «Спартаке»

Бывший нападающий «Ротора» Олег Веретенников прокомментировал выступления «Спартака» в текущем сезоне.

«Длинная зимняя пауза покажет, как сработает Станкович в «Спартаке». Итог уже посмотрим во второй части сезона и тогда будем оценивать его работу.

Сейчас на промежуточном этапе пока сложно говорить, что результаты «Спартака» – это работа Станковича. Надо смотреть концовку чемпионата. Но концовка первой части РПЛ им удалась, «Спартак» показал хорошие результаты», – сказал Веретенников.