Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Веретенников высказался о работе Станковича в «Спартаке»

    Бывший нападающий «Ротора» Олег Веретенников прокомментировал выступления «Спартака» в текущем сезоне.

    «Длинная зимняя пауза покажет, как сработает Станкович в «Спартаке». Итог уже посмотрим во второй части сезона и тогда будем оценивать его работу.

    Сейчас на промежуточном этапе пока сложно говорить, что результаты «Спартака» – это работа Станковича. Надо смотреть концовку чемпионата. Но концовка первой части РПЛ им удалась, «Спартак» показал хорошие результаты», – сказал Веретенников.

    • После 18 туров «Спартак» располагается на 3-м месте в РПЛ с 37 очками. Отставание от лидеров составляет 2 очка.
    • Деян Станкович возглавил «Спартак» летом.

    Новости по теме
    Мостовой: «Станковича уже хотели увольнять из «Спартака», но Мостовой Александр сказал: «Ребят, подождите» 6
    Бонгонда поздравил фанатов «Спартака» с Новым годом 2
    Кузьмичев: «Критика агентом Джикии «Спартака» вызвана болезнью» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:34
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    IVANRUS777
    1735550376
    Спасибо Кэп
    Ответить
    alefreddy
    1735554411
    это все заметили
    Ответить
    FROLL007
    1735555380
    Не бывать Спаму и в этом сезоне в призах. Зенит чемпион.
    Ответить
    andr45
    1735567616
    ВСЕХ ВМЕНЯЕМЫХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, УСПЕХОВ ВАМ И ВАШИМ ЛЮБИМЫМ КЛУБАМ)
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1735568105
    Этот-то откуда что знает.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 