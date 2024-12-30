Веретенников высказался о работе Станковича в «Спартаке»

Бывший нападающий «Ротора» Олег Веретенников прокомментировал выступления «Спартака» в текущем сезоне.
«Длинная зимняя пауза покажет, как сработает Станкович в «Спартаке». Итог уже посмотрим во второй части сезона и тогда будем оценивать его работу.
Сейчас на промежуточном этапе пока сложно говорить, что результаты «Спартака» – это работа Станковича. Надо смотреть концовку чемпионата. Но концовка первой части РПЛ им удалась, «Спартак» показал хорошие результаты», – сказал Веретенников.
- После 18 туров «Спартак» располагается на 3-м месте в РПЛ с 37 очками. Отставание от лидеров составляет 2 очка.
- Деян Станкович возглавил «Спартак» летом.