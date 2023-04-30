Малком высказался о рекорде Веретенникова

Форвард «Зенита» Малком заявил, что хочет побить рекорд Олега Веретенникова.

Веретенников в чемпионате России сезона‑1995 забил 25 мячей. На счету Малкома 22 гола в этом розыгрыше РПЛ.

– Знаете ли вы о том, что можете побить достижение 1995 года, когда в первый и последний пока раз в ходе гладкого чемпионата России было забито 25 мячей?

– О рекордах, естественно, совсем не думаю. Единственное, чего мне хочется, – это просто забивать голы и помогать ими «Зениту» завоевывать титулы. Но раз уж вы мне рассказали об этом и раз уж я так близко подобрался к этому историческому достижению, что ж, попробуем его перекрыть и войти в историю. Нечего говорить – хочется оставить свой след в истории российского футбола.