Главное событие года в российском футболе по версии Веретенникова

Бывший игрок «Ротора» Олег Веретенников назвал главное событие российского футбола в 2023 году.

«Определeнно главное событие года – лидерство «Краснодара». «Зенит» наконец-то получил конкуренцию за золотые медали, и у нас может быть новый чемпион.

Посмотрим, что будет во второй половине сезона, но пока это вселяет надежду на очень интересную и яркую завязку.

Хотелось бы, чтобы гегемонию «Зенита» прервали. В этом году эта интрига существует, так что ждем борьбы», – сказал Веретенников.