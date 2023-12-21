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    • Главное событие года в российском футболе по версии Веретенникова

    Главное событие года в российском футболе по версии Веретенникова

    Бывший игрок «Ротора» Олег Веретенников назвал главное событие российского футбола в 2023 году.

    «Определeнно главное событие года – лидерство «Краснодара». «Зенит» наконец-то получил конкуренцию за золотые медали, и у нас может быть новый чемпион.

    Посмотрим, что будет во второй половине сезона, но пока это вселяет надежду на очень интересную и яркую завязку.

    Хотелось бы, чтобы гегемонию «Зенита» прервали. В этом году эта интрига существует, так что ждем борьбы», – сказал Веретенников.

    • «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
    • Команда набрала 38 очков в 18 турах.
    • Отрыв от «Зенита» – 2 балла.

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    Источник: «Советский спорт»

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