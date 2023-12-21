Главное событие года в российском футболе по версии Веретенникова

Бывший игрок «Ротора» Олег Веретенников назвал главное событие российского футбола в 2023 году.
«Определeнно главное событие года – лидерство «Краснодара». «Зенит» наконец-то получил конкуренцию за золотые медали, и у нас может быть новый чемпион.
Посмотрим, что будет во второй половине сезона, но пока это вселяет надежду на очень интересную и яркую завязку.
Хотелось бы, чтобы гегемонию «Зенита» прервали. В этом году эта интрига существует, так что ждем борьбы», – сказал Веретенников.
- «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
- Команда набрала 38 очков в 18 турах.
- Отрыв от «Зенита» – 2 балла.
Источник: «Советский спорт»