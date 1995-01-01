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    Веретенников: «У меня нормальное отношение к Путину. Это тот человек, который нужен нашей стране»

    Тренер «Рубина» Олег Веретенников объяснил, почему становился доверенным лицом президента России Владимира Путина. По мнению экс-футболиста, такой лидер нужен стране.

    «Мне предложили стать доверенным лицом, а я не отказался. У меня нормальное отношение к Путину. Я его не критикую и не хвалю. Думаю, сейчас это тот человек, который нужен нашей стране в данный исторический момент. Какое-никакое развитие у России всe-таки ведь есть. С теми же пенсионными реформами, проблемы есть, и их пытаются решить. Да, мы не жируем. Простому человеку у нас в стране живeтся не очень сладко, поэтому к Путину могут быть какие-то вопросы как к руководителю страны.

    Я хочу, чтобы наш народ жил так, как он заслуживает. Глядя на свой город Волгоград, могу сказать, что у нас достаточно средние зарплаты, средний уровень жизни. Конечно, мне бы хотелось, чтобы уровень жизни и достатка был лучше. Мне кажется, россияне заслуживают лучшей участи. Судя по тому, что мы каждый месяц видим, как у кого-то находят миллиарды наличных денег… Такого не должно быть, и эта коррупция должна пресекаться. Мы должны забыть о ней уже. Наверное, нужно кого-то одного показательно наказать», – считает Веретенников.

    • Тренер пришел в «Рубин» зимой.
    • В прошлом году Веретенников был главным тренером «Ротора-2».
    • «Рубин» в РПЛ идет в зоне переходных матчей.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +44

      kan85 2 минуты назад

      Хороший был игрок....

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      Рейтинг: +1514

      МЯСО87 9 минут назад

      Лизун х.у.е.в

      0
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      Рейтинг: +2698

      Alekxei Z. 21 минуту назад

      Вот клоун , перечислил недостатки , так за что поддерживаешь ???
      "Какое-никакое развитие " -это что ? Ох...ть !!! Лучше б молчал, за умного сошёл.

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      Рейтинг: +2193

      Давид59 24 минуты назад

      Ни в одном предложении не вижу логики. Сперва тезис о том, что, мол да, трудно, хотелось бы наконец улучшения. А потом за это хвала "лидеру".

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      Рейтинг: +1418

      sovok 35 минут назад

      Хорошо лизнул. Знатно. Зачет!

      1
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      Рейтинг: +1255

      Genz 1 час назад

      Воруют при Путине, а он сам себя уволить не может.

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      Рейтинг: -1070

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Противоречие за противоречием...
      ----Сначала --"сейчас это тот человек, который нужен нашей стране"..Потом -"мы не жируем. Простому человеку у нас в стране живeтся не очень сладко,"---
      "Я хочу, чтобы наш народ жил так, как он заслуживает"---"Как у кого-то находят миллиарды наличных денег… Такого не должно быть, и эта коррупция должна пресекаться"
      И после этого ---"человек, который нужен нашей стране" ???

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      Рейтинг: +776

      LOKOfanatik19 > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Душа и сердце хочет правду и вот вот вырывается, но тут же включается ум и кошелек, и говорит то, что надо )))

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