Веретенников: «У меня нормальное отношение к Путину. Это тот человек, который нужен нашей стране»

Тренер «Рубина» Олег Веретенников объяснил, почему становился доверенным лицом президента России Владимира Путина. По мнению экс-футболиста, такой лидер нужен стране.

«Мне предложили стать доверенным лицом, а я не отказался. У меня нормальное отношение к Путину. Я его не критикую и не хвалю. Думаю, сейчас это тот человек, который нужен нашей стране в данный исторический момент. Какое-никакое развитие у России всe-таки ведь есть. С теми же пенсионными реформами, проблемы есть, и их пытаются решить. Да, мы не жируем. Простому человеку у нас в стране живeтся не очень сладко, поэтому к Путину могут быть какие-то вопросы как к руководителю страны.

Я хочу, чтобы наш народ жил так, как он заслуживает. Глядя на свой город Волгоград, могу сказать, что у нас достаточно средние зарплаты, средний уровень жизни. Конечно, мне бы хотелось, чтобы уровень жизни и достатка был лучше. Мне кажется, россияне заслуживают лучшей участи. Судя по тому, что мы каждый месяц видим, как у кого-то находят миллиарды наличных денег… Такого не должно быть, и эта коррупция должна пресекаться. Мы должны забыть о ней уже. Наверное, нужно кого-то одного показательно наказать», – считает Веретенников.