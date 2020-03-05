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  • Веретенников: «У меня нормальное отношение к Путину. Это тот человек, который нужен нашей стране»

Веретенников: «У меня нормальное отношение к Путину. Это тот человек, который нужен нашей стране»

5 марта 2020, 18:59
7

Тренер «Рубина» Олег Веретенников объяснил, почему становился доверенным лицом президента России Владимира Путина. По мнению экс-футболиста, такой лидер нужен стране.

«Мне предложили стать доверенным лицом, а я не отказался. У меня нормальное отношение к Путину. Я его не критикую и не хвалю. Думаю, сейчас это тот человек, который нужен нашей стране в данный исторический момент. Какое-никакое развитие у России всe-таки ведь есть. С теми же пенсионными реформами, проблемы есть, и их пытаются решить. Да, мы не жируем. Простому человеку у нас в стране живeтся не очень сладко, поэтому к Путину могут быть какие-то вопросы как к руководителю страны.

Я хочу, чтобы наш народ жил так, как он заслуживает. Глядя на свой город Волгоград, могу сказать, что у нас достаточно средние зарплаты, средний уровень жизни. Конечно, мне бы хотелось, чтобы уровень жизни и достатка был лучше. Мне кажется, россияне заслуживают лучшей участи. Судя по тому, что мы каждый месяц видим, как у кого-то находят миллиарды наличных денег… Такого не должно быть, и эта коррупция должна пресекаться. Мы должны забыть о ней уже. Наверное, нужно кого-то одного показательно наказать», – считает Веретенников.

  • Тренер пришел в «Рубин» зимой.
  • В прошлом году Веретенников был главным тренером «Ротора-2».
  • «Рубин» в РПЛ идет в зоне переходных матчей.

Источник: «БИЗНЕС Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Веретенников Олег
Комментарии (7)
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Давид59
1583430016
Ни в одном предложении не вижу логики. Сперва тезис о том, что, мол да, трудно, хотелось бы наконец улучшения. А потом за это хвала "лидеру".
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МЯСО87
1583430913
Лизун х.у.е.в
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kan85
1583431342
Хороший был игрок....
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Axe111
1583459869
Очередной лизун
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Томик
1583482302
"Судя по тому, что мы видим..." Вроде взрослый человек. Это же как с коронавирусом - если бы агрессивную истерию не организовали - его и не заметил бы никто. Смотрят телевизор - там люди шампанское пьют в Монте Карло и миллиарды воруют - хреново живём, значит...При любом строе и в любом месте весь смысл денег в том, чтобы у кого-то их было мало, а у кого-то много. Иначе вся эта история не работает. А считать, что я(мы) достойны лучшей жизни просто так - смешно. И сколько не дай, опять же - всё мало этим всёпропальщикам. Не тянет на "доверенное лицо". Особенно фраза "простому человеку". Не смеши меня, Олежа. По штангам на "Балтике" в гостях стучать у тебя лучше получалось, помню.
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Hektor 84
1583512981
Зачем это публиковать на спорт сайте?
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