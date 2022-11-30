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    Веретенников покинул «Рубин»

    «Рубин» сообщил об уходе двух членов тренерского штаба.

    «Тренеры Олег Веретенников и Александр Дутов покидают «Рубин» по собственному желанию.

    Олег Веретенников работал в тренерском штабе «Рубина» с января 2020 года, Александр Дутов – с июня 2022 года.

    Благодарим Олега Александровича и Александра Анатольевича за работу на благо клуба и желаем новых успехов на профессиональном поприще!» – написали казанцы.

    • Оба тренера работали в штабе Леонида Слуцкого, который покинул команду несколько недель назад.
    • «Рубин» идет в Первой лиге 3-м.
    • Турнир возобновится в марте.

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    Источник: телеграм-канал «Рубина»

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