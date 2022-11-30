Веретенников покинул «Рубин»

«Рубин» сообщил об уходе двух членов тренерского штаба.
«Тренеры Олег Веретенников и Александр Дутов покидают «Рубин» по собственному желанию.
Олег Веретенников работал в тренерском штабе «Рубина» с января 2020 года, Александр Дутов – с июня 2022 года.
Благодарим Олега Александровича и Александра Анатольевича за работу на благо клуба и желаем новых успехов на профессиональном поприще!» – написали казанцы.
- Оба тренера работали в штабе Леонида Слуцкого, который покинул команду несколько недель назад.
- «Рубин» идет в Первой лиге 3-м.
- Турнир возобновится в марте.
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Источник: телеграм-канал «Рубина»