Веретенников покинул «Рубин»

«Рубин» сообщил об уходе двух членов тренерского штаба.

«Тренеры Олег Веретенников и Александр Дутов покидают «Рубин» по собственному желанию.

Олег Веретенников работал в тренерском штабе «Рубина» с января 2020 года, Александр Дутов – с июня 2022 года.

Благодарим Олега Александровича и Александра Анатольевича за работу на благо клуба и желаем новых успехов на профессиональном поприще!» – написали казанцы.

Оба тренера работали в штабе Леонида Слуцкого, который покинул команду несколько недель назад.

«Рубин» идет в Первой лиге 3-м.

Турнир возобновится в марте.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира