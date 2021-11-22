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Стив Брюс
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Стив Брюс - новости
Блэкпул
Англия
31 декабря 1960 (65)
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Экс-тренер «Ньюкасла» Брюс хочет возглавить «МЮ». Он уверен, что сможет наладить атмосферу в команде
2021.11.22 18:27
1
Daily Mail: Брюс получил 8 миллионов за увольнение из «Ньюкасла»
2021.10.21 19:41
«Ньюкасл» уволил Брюса после его 1000-го матча в тренерской карьере
2021.10.20 12:47
4
Брюс провел 1000-й матч в тренерской карьере
2021.10.18 07:56
Mirror: «Ньюкасл» в ближайшие дни уволит Брюса
2021.10.10 12:58
Лэмпард и Джеррард – претенденты на пост тренера «Ньюкасла»
2021.10.08 10:37
3
Фото
Брюс признан лучшим тренером АПЛ в апреле
2021.05.14 15:41
Лэмпард проиграл Брюсу впервые за 19 матчей в АПЛ
2020.01.18 22:46
Брюс: «Можно в любой момент позвонить Фергюсону. Он даст очередной полезный совет»
2019.10.06 08:20
1
«Ньюкасл» готов потратить летом более 90 миллионов на трансферы
2019.07.19 22:26
«Ньюкасл» объявил о назначении Брюса главным тренером
2019.07.17 12:22
1
Брюс возглавил «Шеффилд Уэнсдэй»
2019.01.02 18:58
Терри – основной кандидат на пост главного тренера «Астон Виллы»
2018.10.10 11:53
Брюс покинул пост главного тренера «Астон Виллы»
2018.10.03 19:47
Брюс настаивает на возвращении Терри в «Астон Виллу». Новые владельцы клуба могут отказаться
2018.09.11 14:25
2
Daily Star: перед Анри поставлена задача возвращения «Астон Виллы» в Премьер-лигу
2018.07.24 11:43
Главный тренер «Астон Виллы»: «Останется ли Терри? Все будет зависеть от него»
2018.05.27 13:39
Наставник «Астон Виллы»: «Должны были решать матч с «Халлом» еще до перерыва»
2017.08.06 00:51
«Астон Вилла» даст Брюсу 25 миллионов на трансферы
2017.01.06 23:58
Брюс возглавил «Астон Виллу»
2016.10.12 20:58
Брюс может занять пост наставника «Астон Виллы»
2016.10.08 16:39
1
«Халл Сити» объявил об отставке Брюса
2016.07.22 23:59
Брюс отказался проводить тренировку и уволился из «Халл Сити»
2016.07.22 17:36
«Астон Вилла» заинтересована в услугах Брюса
2016.03.11 10:55
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