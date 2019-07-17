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Стив Брюс
Материалы
Стив Брюс - материалы
Блэкпул
Англия
31 декабря 1960 (65)
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Публикации
«Вы знаете, кто я такой – я неунывающий старый хрен». Кто теперь тренирует «Ньюкасл»
Крутой дядька с тяжелой карьерой.
17.07.2019 16:10
4
Залечь на дно в Чемпионшипе. «Астон Вилла», «Кардифф» и другие серьезные английские клубы, которые разваливаются
Нижняя половина таблицы Чемпионшипа выглядит живописно. Тут хватает некогда великих или игравших в Премьер-лиге команд, не имеющих реальных шансов вернуться в элиту в этом сезоне. «Бомбардир» провел смотр неудачников Чемпионшипа.
20.01.2017 09:55
2
Брюс «Вилла». Как «Астон Вилла» профукала 50 миллионов, но нашла «отличного мужика»
Обладая составом под Премьер-лигу, «Астон Вилла» копошится в зоне вылета. Китайские инвесторы психанули и уволили Ди Маттео после 11 туров. Сергей Бабарика рассказывает, почему счастье не в деньгах, и зачем Стив Брюс похудел.
14.10.2016 11:55
5
Почему «Халл» станет худшей командой в истории АПЛ
В Англии уверены: если с неба не рухнет метеорит, то первый неудачник АПЛ известен еще до старта турнира. «Бомбардир» рассказывает, что творится в страдающем от кадровых проблем «Халле», где весь основной состав стоит вдвое меньше, чем один Поль Погба.
13.08.2016 10:00
7
Главные новости
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
5
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
6
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
4
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
Батраков может покинуть «Галатасарай» зимой
15:18
12
Мусаев может уйти из «Краснодара» в клуб из Лиги чемпионов
14:50
6
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